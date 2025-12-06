Gabinete de Política Social despliega operativo integral en Dajabón

Tony Peña, coordinador del Gabinete de Política Social, encabezó un operativo que llevó servicios sociales a cientos de familias de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de familias del municipio cabecera de esta provincia fronteriza de Dajabón, fueron beneficiadas este sábado con una gran jornada de servicios sociales encabezada por Tony Peña, coordinador del Gabinete de Política Social, realizada en la Escuela San Martín de Porres.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo del alcalde Santiago Riverón y el senador Manuel María Rodríguez, acercó más de 12 servicios integrados de la Red de Protección Social, llevando soluciones directas a personas en situación de vulnerabilidad que, en muchos casos, no cuentan con acceso regular a estos programas.

Durante la jornada, los residentes pudieron recibir atenciones médicas, afiliaciones al seguro de salud, entrega de medicamentos, asistencia social, orientación legal, así como programas destinados al fortalecimiento familiar y comunitario.

Tony Peña destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de seguir llegando a las comunidades con respuestas concretas y oportunas:

"Nuestra misión es acercar el Estado a la gente y garantizar que nadie quede fuera de los beneficios sociales. Dajabón es una prioridad y seguiremos retornando cada vez que sea necesario".

Mayor cobertura

La participación activa de las autoridades locales permitió una organización efectiva y una mayor cobertura para las familias asistentes. El alcalde Santiago Riverón y el senador Manuel María Rodríguez coincidieron en resaltar que este tipo de intervenciones fortalecen la dinámica social y contribuyen al bienestar colectivo.

La jornada concluyó con un ambiente de satisfacción entre los comunitarios, quienes valoraron positivamente la presencia del Gabinete de Política Social y el apoyo directo del Gobierno en una provincia que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos.