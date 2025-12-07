Abel Martínez: "En el PLD debemos preservar la unidad y armonía para no defraudar al pueblo"

El precandidato presidencial Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este domingo que desde esa organización debe trabajar para preservar la unidad y la armonía por encima de los egos particulares, considerando que es la única forma de llegar al gobierno y no defraudar la esperanza del pueblo.

Durante un encuentro con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y líderes comunitarios de Cambita, San Cristóbal, Martínez advirtió que los dominicanos deben aprender a diferenciar cuándo un político está verdaderamente identificado con el pueblo, y cuándo se tiene la capacidad y la convicción de impulsar las acciones necesarias para transformar la calidad de vida de la gente y sacar el país hacia adelante.

"Se debe tener experiencia, visión, vocación de servicio y mucha determinación para convertir cada peso que sale del bolsillo de los dominicanos en oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones. Pero para eso hay que aprender a no dejarnos engañar y a no errar al momento de depositar un voto", expresó Abel, conforme a una nota de prensa.

Motiva el voto

El exalcalde de Santiago de los Caballeros y expresidente de la Cámara de Diputados también envió un mensaje a quienes dicen no interesarles ir a votar, porque entienden que siempre el resultado es el mismo.

"Les digo que sí hay solución, que sí se puede gobernar haciendo las cosas bien, y para eso debe llegar al Palacio Nacional quien haya demostrado que tiene el coraje y la preparación para llevar el país a otro nivel, poniendo a los dominicanos y a los sectores productivos a desarrollarse como merecen. Eso es lo que haremos a partir de 2028", acotó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/whatsapp-image-2025-12-07-at-19403522f936d8-e0e51b9d.jpg Abel Martínez se reunió con comunitarios de Cambita, San Cristóbal.

¿Quién dijo que comer bien es solo para un sector del país?

Abel Martínez destacó que la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas que no están trabajando no es porque sean vagos ni porque pretenden que desde el Estado se les resuelvan todas las necesidades por arte de magia.

"Hoy hay cientos de miles de familias que no pueden comer bien porque no tienen un trabajo o una fuente de ingreso que les permita sostenerse. Y yo me pregunto: ¿quién dijo que comer bien es solo para un sector del país? Pues no. El derecho a una buena alimentación y el acceso a oportunidades debe ser para todo el mundo".

Egos particulares

En cuanto a la contienda interna del PLD, Martínez indicó que los egos particulares de ningún dirigente ni aspirante presidencial pueden colocarse por encima de la voluntad de la mayoría.

"No se trata ni siquiera de promover una competencia interna que nos lleve a más divisiones. Se trata de pensar con racionalidad y con inteligencia en torno a qué es lo que más le conviene al partido y al país de cara al 2028, para que podamos ser competitivos y llegar a la presidencia" Abel Martínez Precandidato presidencial PLD “

"Para poder dirigir el destino del país, tenemos que trabajar con el pueblo, con todos los sectores; trabajar con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres de trabajo, y decirles que sí hay esperanza, y que esa esperanza está encarnada en nosotros, en el PLD", aseguró Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-07-at-1940361efcb08d-531c3a1b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-07-at-1940361efcb08d-531c3a1b.jpg Abel Martínez estuvo en San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)

En el encuentro estuvieron presentes la diputada Idenia Doñé y Rafael Valdez, presidente municipal del PLD en Cambita, entre otros miembros del Comité Central del PLD, presidentes de intermedios, profesionales de diversas ramas, así como, líderes de la juventud, deportivos y comunitarios.