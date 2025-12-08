PLD acusa al Ministerio Público de "justicia selectiva" tras apresamientos por caso Senasa

Aris Yván Lorenzo encabezó la rueda de prensa desde la Casa Nacional del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes una supuesta actuación "selectiva y política orientada" del Ministerio Público, luego de que esa institución apresara a varias personas en el marco de la investigación del caso del desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las declaraciones del PLD se producen después de una serie de allanamientos y operativos ejecutados por el Ministerio Público, que derivaron en la detención de varios implicados en una presunta red de desvío de fondos, pagos irregulares y manipulación de procesos administrativos dentro de Senasa.

En un comunicado público, el PLD afirmó que no se opone a las investigaciones, pero advirtió que el problema no radica en que se investigue, sino en la forma en que, según sus acusaciones, se aplica la ley dependiendo de la cercanía política de los involucrados.

El partido sostuvo que el Ministerio Público actúa con "suavidad, discreción y hermetismo" cuando los casos pueden afectar a personas vinculadas al partido de gobierno, mientras que —según afirmó— despliega operativos espectaculares y filtraciones cuando los expedientes involucran a dirigentes de la oposición.

El partido opositor señaló que el caso Senasa ha puesto de relieve un patrón que, a su juicio, se ha repetido en múltiples procesos recientes: filtraciones selectivas de expedientes, ruedas de prensa que —según denuncia— funcionan como juicios anticipados, y una narrativa institucional que presentaría a los imputados como culpables antes de que los tribunales los juzguen.

El PLD calificó esta práctica como una forma de judicialización de la política, al sostener que el sistema penal estaría siendo utilizado como herramienta de control y persecución política, en detrimento del principio de igualdad ante la ley.

Asimismo, advirtió que este tipo de actuación debilita la confianza ciudadana en las instituciones, afecta la estabilidad del sistema democrático y erosiona el equilibrio entre los poderes del Estado.

MP defiende su accionar

Por su parte, el Ministerio Público ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha señalado que las detenciones y allanamientos responden a evidencias recabadas en el marco de una investigación formal, autorizada por jueces competentes. El órgano persecuptor ha reiterado que su actuación se enmarca en el debido proceso y en el respeto a los derechos fundamentales de los imputados.