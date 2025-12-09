×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Obispo Castro Marte
Obispo Castro Marte

Obispo Castro Marte pide investigar "sin miedo" presunta infiltración del narcotráfico en política

El obispo pronunció tras el llamado de Paliza a que cualquier político ligado al narcotráfico se entregue a las autoridades

    Expandir imagen
    Obispo Castro Marte pide investigar "sin miedo" presunta infiltración del narcotráfico en política
    El obispo Jesús Castro Marte. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El obispo Jesús Castro Marte expresó este martes su "gran preocupación" ante lo que describió como señales de infiltración del narcotráfico en sectores de la dirigencia partidista, e instó a que se abra una investigación "sin miedo" para esclarecer cualquier vínculo que pueda comprometer la integridad del sistema democrático.

    En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Castro Marte sostuvo que, de confirmarse esas sospechas, el país demanda "acciones inmediatas".

    "La democracia no se defiende con silencio, se defiende actuando con responsabilidad", escribió.

    El obispo añadió que la ciudadanía "merece transparencia" y que, si existen responsables, estos deben "enfrentar consecuencias", mientras que, si no las hay, las instituciones deben salir fortalecidas por su rigor y claridad. También expresó que, si las autoridades judiciales ya investigan estos temas, valora esa labor "en favor de la transparencia y la defensa de nuestra democracia".

    RELACIONADAS

    Castro Marte advirtió sobre el riesgo de que la voluntad popular —expresada en las urnas— pueda contaminarse cuando intervienen estructuras criminales.

    "Cuando la misma está contaminada por la corrupción y el narcotráfico, se convierte en un caos moral y la consecuencia es la destrucción moral y social de los pueblos", apuntó.

    Llamado de Paliza a políticos vinculados al narcotráfico

    El pronunciamiento del obispo ocurre un día después de que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, exhortara públicamente a cualquier político vinculado al narcotráfico a entregarse a las autoridades, independientemente de la organización a la que pertenezca, incluso si es la suya.

    En un mensaje transmitido el lunes, Paliza afirmó que la lucha contra el crimen organizado "no es una disputa política, es una defensa moral" y aseguró que ningún partido o liderazgo podrá ofrecer protección a personas bajo investigación.

    "Mi mensaje es simple: aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano caerán", dijo.

    El dirigente oficialista sostuvo que los avances en procesos judiciales, extradiciones y expedientes conocidos por la opinión pública responden a un cambio institucional que busca cerrar espacios a la impunidad.

    Las declaraciones de ambos líderes —uno desde la esfera política y otro desde la Iglesia— se producen en un contexto donde nuevos casos ligados al crimen organizado han generado debate sobre la penetración de esas redes en estructuras públicas y partidarias.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.