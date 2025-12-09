Obispo Castro Marte pide investigar "sin miedo" presunta infiltración del narcotráfico en política

El obispo Jesús Castro Marte expresó este martes su "gran preocupación" ante lo que describió como señales de infiltración del narcotráfico en sectores de la dirigencia partidista, e instó a que se abra una investigación "sin miedo" para esclarecer cualquier vínculo que pueda comprometer la integridad del sistema democrático.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Castro Marte sostuvo que, de confirmarse esas sospechas, el país demanda "acciones inmediatas".

"La democracia no se defiende con silencio, se defiende actuando con responsabilidad", escribió.

El obispo añadió que la ciudadanía "merece transparencia" y que, si existen responsables, estos deben "enfrentar consecuencias", mientras que, si no las hay, las instituciones deben salir fortalecidas por su rigor y claridad. También expresó que, si las autoridades judiciales ya investigan estos temas, valora esa labor "en favor de la transparencia y la defensa de nuestra democracia".

Castro Marte advirtió sobre el riesgo de que la voluntad popular —expresada en las urnas— pueda contaminarse cuando intervienen estructuras criminales.

"Cuando la misma está contaminada por la corrupción y el narcotráfico, se convierte en un caos moral y la consecuencia es la destrucción moral y social de los pueblos", apuntó.

Siento una gran preocupación ante señales de infiltración del narcotráfico en la dirigencia partidista. Esto clama una investigación sin miedo. Si es cierto, el país exige acciones inmediatas. La democracia no se defiende con silencio, se defiende actuando con responsabilidad.... — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) December 9, 2025

Llamado de Paliza a políticos vinculados al narcotráfico

El pronunciamiento del obispo ocurre un día después de que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, exhortara públicamente a cualquier político vinculado al narcotráfico a entregarse a las autoridades, independientemente de la organización a la que pertenezca, incluso si es la suya.

En un mensaje transmitido el lunes, Paliza afirmó que la lucha contra el crimen organizado "no es una disputa política, es una defensa moral" y aseguró que ningún partido o liderazgo podrá ofrecer protección a personas bajo investigación.

"Mi mensaje es simple: aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano caerán", dijo.

El dirigente oficialista sostuvo que los avances en procesos judiciales, extradiciones y expedientes conocidos por la opinión pública responden a un cambio institucional que busca cerrar espacios a la impunidad.

Las declaraciones de ambos líderes —uno desde la esfera política y otro desde la Iglesia— se producen en un contexto donde nuevos casos ligados al crimen organizado han generado debate sobre la penetración de esas redes en estructuras públicas y partidarias.