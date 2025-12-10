Omar Fernández visita Dajabón; apuesta por más desarrollo económico y social en zona fronteriza

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, durante su visita en Dajabón el 24 de agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El senador de la República Omar Fernández realizó este jueves una visita de cortesía al parque industrial Codevi, en la frontera dominico-haitiana, como parte de sus labores legislativas dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos del Senado, de la cual es miembro.

Fernández destacó la importancia de mantener una presencia constante en la zona fronteriza para comprender de primera mano la realidad que viven las comunidades que colindan con Haití.

"Como legislador responsable, creo esencial mantener contacto directo con lo que ocurre en la frontera. Esto me permite entender mejor la dinámica de esta región y las necesidades de nuestra gente", expresó el legislador.

Encuentro

Durante el recorrido, el senador sostuvo un encuentro con la familia Capellán, administradora del parque industrial, quienes le presentaron las operaciones empresariales, el alcance de su responsabilidad social y el impacto económico que Codevi genera en las comunidades aledañas.

Fernández valoró el dinamismo económico que se produce en la zona y aseguró que desde el Senado respaldará toda iniciativa que contribuya al desarrollo de la frontera y al fortalecimiento de la soberanía nacional.

"Me llevo una impresión clara de cómo operan las empresas aquí y del impacto que generan. Desde el Senado impulsaremos toda legislación que sea necesaria para defender a la República Dominicana y garantizar que estos proyectos aporten al bienestar de nuestro pueblo", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de replicar este tipo de iniciativas a lo largo de todo el litoral fronterizo, el senador fue enfático en su apoyo:

"Todo lo que traiga riqueza, genere empleos, brinde estabilidad social y aporte garantías a la República Dominicana tendrá siempre nuestro respaldo. Este tipo de proyectos debe ser ejemplo a considerar en otras zonas de la frontera", agregó.

La visita de Omar Fernández reafirma su interés en promover políticas públicas que fortalezcan el desarrollo económico y social de la zona fronteriza, así como en proteger los intereses y la soberanía del país.