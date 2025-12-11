PLD celebrará el lunes el 52 aniversario de su fundación con varios actos en su Casa Nacional

El Partido Liberación Dominicana (PLD) celebrará los actos en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció este jueves el programa actividades con el que celebrará el próximo lunes 15 de diciembre el 52 aniversario de su fundación, ocurrida en el año 1973 durante el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte.

En rueda de prensa, Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión de Celebraciones y Conmemoraciones, detalló que los actos se desarrollarán tanto en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez como en locales provinciales y seccionales, siguiendo la tradición del partido.

Lizardo estuvo acompañada por los miembros de la comisión Maribel Acosta, Héctor Olivo, Altagracia Fernández y Alexis Vásquez, indica una una nota de prensa.

Las actividades iniciarán a las 8:00 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional y la del PLD en los jardines de la Casa Nacional. Allí también se colocará una ofrenda floral ante el busto del profesor Juan Bosch.

El acto incluirá una "mañanita" con villancicos, merengue y un brindis navideño.

Actividades para la tarde

Para la tarde, el PLD tiene previsto presentar la restauración y remozamiento de los murales de su sede, así como la exhibición del nuevo árbol de limoncillo, plantado en sustitución del histórico ejemplar que durante décadas acompañó la vida política de la organización.

A las 4:30 p. m. se llevará a cabo un acto solemne en el salón Bienvenido Sandoval, encabezado por el presidente del partido, Danilo Medina; el secretario general, Johnny Pujols; y miembros del Comité Político, junto a dirigentes de todo el país.

El evento incluirá discursos, audiovisuales y relatos sobre la fundación del PLD y su trayectoria durante estos 52 años.