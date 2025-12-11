PLD designa a Luis Henríquez como nuevo vicesecretario general

Momento en que Danilo Medina juramenta a Luis Henríquez como nuevo vicesecretario general del PLD, durante un acto celebrado en la Casa Nacional del partido. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció este jueves la designación del exdiputado Luis Henríquez como nuevo vicesecretario general de la organización.

De acuerdo con una nota de prensa del partido, Henríquez, al asumir esta nueva responsabilidad, "se compromete a fortalecer el trabajo político y organizativo del PLD, aportando experiencia, disciplina y liderazgo en esta etapa de reestructuración interna".

El nuevo secretario fue juramentado por el expresidente de la República y líder del partido, Danilo Medina.

Estuvo en la Cámara de Diputados

Henríquez, quien es dirigente del municipio Santo Domingo Este, cuenta con dos períodos como legislador y una amplia labor en la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como vocero de la bancada peledeísta.

Durante su gestión mantuvo una postura frente a las políticas económicas del actual gobierno y defendió los intereses de su demarcación y de su partido.