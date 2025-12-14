Leonel Fernández desarrolla agenda académica, política y familiar en Nueva York

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, desarrollando una agenda de trabajo de cinco días que abarca actividades académicas, institucionales y políticas, además de encuentros familiares.

De acuerdo a una nota de prensa compartida este domingo, Fernández sostendrá un encuentro para la firma de convenios entre la Asociación de Abogados de Nueva York y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD–Funglode en Estados Unidos), con el objetivo de fortalecer el Consejo Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Indica que a través de estos acuerdos se contempla un programa de intercambio académico y profesional, mediante el cual jueces de Nueva York compartirán experiencias y conocimientos con jueces dominicanos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema judicial del país.

El exmandatario también sostendrá un encuentro con el doctor James Holtje, profesor de la Universidad de Columbia, en el marco de los vínculos académicos que impulsa Funglode con importantes centros universitarios internacionales.

Fernández tiene previsto -además- realizar una visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde explorará posibles acuerdos de cooperación que permitan fortalecer el desarrollo y la proyección de los museos en la República Dominicana, como parte del interés de promover la cultura, la ciencia y la educación.

Plano político y familiar

En el plano político, el líder de la Fuerza del Pueblo sostendrá encuentros con dirigentes y compañeros del partido en Nueva York y otras zonas cercanas, con quienes intercambiará impresiones sobre la situación nacional y los trabajos organizativos de la organización política en el exterior.

La agenda del expresidente incluye también un encuentro familiar de alto valor emocional, ya que se reunirá con su hermano Dalcio y su familia, con quienes no coincidía en la ciudad de Nueva York desde hace varios años.

De igual forma, compartirá con su hija Yolanda América, quien recientemente concluyó sus estudios en Washington y se prepara para regresar a la República Dominicana.

Fernández salió del país el viernes de esta semana y tiene previsto regresar el próximo miércoles, completando una estancia de cinco días en Nueva York.

