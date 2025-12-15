Aunque no se refirió directamente a ninguno de los imputados del caso Senasa, el expresidente Danilo Medina aconsejó este lunes a la República Dominicana a conocer a las personas, a quienes, según dijo, hay que seguir por sus hechos, no por su discurso.

El exmandatario (2012-2020) sugirió, además, a la sociedad darle seguimiento a aquellos que, constantemente quieren validarse con discurso de pulcritud y transparencia, pues a esos hay que tenerle cuidado, según indicó.

"Y lo más importante en este caso es la enseñanza para el pueblo dominicano. La gente que constantemente se quiere validar, hablando de honestidad, de transparencia y de pureza. La población dominicana tiene que seguirlo por lo que hace, no por el discurso que dice. Hay que seguirlo por lo que hace en su vida, porque el que es honesto, es puro, es íntegro, no vive pregonando esos valores. Basta con que se conozcan los pasos por la vida para hacerse una idea de quiénes son", expresó Medina a los periodistas que lo consultaron sobre el caso Senasa al finalizar la celebración del 52 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Conocer a las personas

Y añadió "El pueblo dominicano debe aprender a conocer a las personas, no por el discurso, sino por lo que hace. Y para mí la mayor enseñanza es esa, no seguir a la gente por el discurso coyuntural que levantan ante la población, sino por lo que hacen con su vida privada y cuando llegan a ser vida pública".

Para Medina, cuya familia ya fue procesada en un caso de corrupción, lo más importante del incidente, "es la enseñanza para el pueblo dominicano".

El de Senasa ha sido el último caso de supuesta corrupción que salpica al oficialismo.

El domingo, un juez del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión al extitular de la institución, Santiago Hazim, junto a otros seis excolaboradores acusados de estafar al Estado con más de 15,900 millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/5f09d926-8f37-4063-8747-b22a0b66089c-0784b4ea.jpg Danilo Medina, al centro, junto a altos dirigentes del PLD en el acto de aniversario. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

PLD celebra 52 aniversario

El PLD celebró este lunes su 52 aniversario durante un acto en el que se destacó desde su etapa embrionaria hasta grandes obras que levantadas en los años que el partido dirigió el Estado.

En el acto, encabezado por Medina y los principales dirigentes, se recordó cómo en 1973 Juan Bosch se separó del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para dar paso a la nueva organización, cuya matrícula inicial fue de 196 personas.

El aniversario del PLD llega en un momento en que trata de tapar los agujeros dejados por la fuga de miembros y simpatizantes, que inició en el 2019 y aún no se detiene. Eso lo desplazó a un tercer lugar en las elecciones presenciales del año 2024