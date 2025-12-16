Fuerza del Pueblo dice fusión Minerd y Mescyt es "cortina de humo" para desviar atención de Senasa

Fuerza del Pueblo califica de improvisada la fusión del Minerd y el Mescyt ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) manifestó su rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo que plantea la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que se trata de una iniciativa improvisada, sin consenso ni sustento técnico.

En un comunicado, la Secretaría de Educación del partido afirmó que el proyecto pretende introducir en la agenda pública un debate sensible sobre la estructura del sistema educativo, en un contexto marcado por cuestionamientos al Gobierno, lo que, a su juicio, busca desviar la atención de la opinión pública.

La organización política sostuvo que la propuesta desconoce la naturaleza diferenciada de los subsistemas educativos, al señalar que la educación preuniversitaria y la educación superior responden a lógicas, objetivos, marcos normativos y esquemas de gobernanza distintos, tal como lo establecen la Ley General de Educación No. 66-97 y la Ley No. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

La FP advirtió que uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es el artículo que declara al Ministerio de Educación como continuador jurídico del Mescyt, asumiendo de manera automática todas sus competencias, derechos, obligaciones y compromisos, sin un plan de transición claro ni garantías institucionales.

Según el partido, esta disposición podría derivar en conflictos legales, afectar la autonomía universitaria y debilitar áreas clave como la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, alertó que la fusión propuesta pone en riesgo el financiamiento del 4 % del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, al unificar presupuestos sin establecer mecanismos que aseguren la prioridad de esos recursos.

Indicó que esta medida podría impactar negativamente a las escuelas públicas y, al mismo tiempo, comprometer la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

"Una decisión desafortunada"

La Fuerza del Pueblo recordó que diversos sectores de la sociedad, incluidos gremios docentes, académicos, expertos y organizaciones vinculadas al ámbito educativo, han expresado preocupación o rechazo ante la iniciativa, coincidiendo en la ausencia de estudios de factibilidad, diagnósticos técnicos y procesos de consulta amplios.

Finalmente, la Secretaría de Educación de la FP reiteró la posición expresada por su presidente, Leonel Fernández, quien ha señalado que la fusión constituye una decisión desafortunada, al tratarse de sistemas educativos de naturaleza distinta.

En ese sentido, el partido llamó al Congreso Nacional a rechazar el proyecto y a garantizar que cualquier reforma educativa se construya con planificación, diálogo y una visión estratégica de largo plazo.