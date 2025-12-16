Ingrid Mendoza expresa preocupación por la incertidumbre generada en torno al caso Senasa

Ingrid Mendoza, exaspirante vicepresidencial por la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

Ingrid Mendoza, exaspirante vicepresidencial por la Fuerza del Pueblo, expresó su preocupación por la inquietud social generada en torno al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al advertir que cualquier decisión que afecte su funcionamiento impacta directamente a la población más vulnerable del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, Mendoza explicó que decidió pronunciarse tras un proceso de reflexión personal, al considerar que la situación de Senasa no puede evaluarse únicamente desde la óptica de la política pública, sino también desde la conciencia social.

Señaló que el malestar ciudadano es palpable y se manifiesta en reuniones comunitarias y en espacios de convivencia cotidiana.

Mendoza sostuvo que Senasa no es una institución más dentro del sistema de salud, sino un pilar esencial de protección para miles de familias que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a servicios médicos.

En ese sentido, advirtió que cualquier acción que genere temor, retrocesos o incertidumbre sobre su cobertura tiene consecuencias humanas profundas, especialmente en una sociedad marcada por la desigualdad.

Cero improvisaciones

Al referirse a su experiencia personal, recordó los procesos vividos durante la enfermedad de su esposo, quien padeció cáncer, y afirmó que la atención en salud no admite improvisaciones.

Indicó que cada autorización, tratamiento o cobertura representa tiempo, esperanza y, en muchos casos, la vida misma, por lo que la preocupación actual de la población no responde a un debate político, sino a sentimientos reales de angustia y desprotección.

Mendoza lamentó que este escenario se produzca en una época tradicionalmente asociada al encuentro familiar y la reflexión, y afirmó que el país necesita decisiones responsables y servidores públicos que actúen con humanidad y compromiso con los sectores más vulnerables.

A su juicio, reflexionar sobre el impacto social de las decisiones vinculadas a Senasa no es opcional, sino un deber ciudadano que pone a prueba el tipo de sociedad que aspira a construir la República Dominicana.