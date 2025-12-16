El PLD recuerda sus obras al celebrar su 52 aniversario

En el centro Danilo Medina, presidente del PLD, y otros dirigentes del partido. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Partido de la Liberación Dominicana celebró ayer su 52 aniversario durante un acto en el que destacaron su etapa embrionaria y grandes obras que levantaron en el país en los años que dirigieron el Estado (1996-2000 y 2004-2020).

En el acto, que fue encabezado por su presidente Danilo Medina y los principales actores políticos, se recordó cómo en 1973 Juan Bosch se separó del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para dar paso a la organización de la estrella amarilla, cuya matrícula inicial fue de 196 personas.

El aniversario del partido llega en un momento en que trata de tapar los agujeros dejados por la fuga de dirigentes y simpatizantes, la cual comenzó en el 2019 y aún no se detiene. Eso lo desplazó a un tercer lugar en las elecciones presenciales del año 2024.

El dirigente Juan Temístocles Montás manifestó que, a diferencia del modelo caudillista que predominó en la época, el PLD surgió con un esquema basado en estatutos, con la capacidad de preparar sus dirigentes para gobernar y en el que el ascenso estuviera motivado por la preparación y no por el favoritismo.

En la conferencia central, en la Casa Nacional de la organización, Montás expresó que el PLD emuló los modelos de los partidos europeos, dando paso a su crecimiento y posicionándose como la tercera fuerza política de la época, detrás de los partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Revolucionario Dominicano (PRD).

En la primera mitad de los años 90, el también exministro de Economía manifestó que el PLD estuvo presente en el consenso de muchas de las reformas legislativas del entonces y que, cuando debutó en la Presidencia, en el 1996, comenzó la construcción de las grandes obras que transformaron a la República Dominicana.

Otras obras de las gestiones del PLD que recordó el exfuncionario fueron el Metro de Santo Domingo, carreteras, modernidad de telecomunicaciones, transformación del turismo, entre otros proyectos levantados entre el 2004 y el 2020. En este último año cayeron derrotados frente al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"La obra del PLD no es un recuerdo... Es un capital político, moral e histórico que sigue vivo", dijo Montás.

Danilo habla sobre caso Senasa

Aunque no se refirió directamente a ninguno de los imputados del caso Senasa, el expresidente Danilo Medina aconsejó este lunes a la República Dominicana a conocer a las personas, a quienes, según dijo, hay que seguir por sus hechos, no por su discurso.

Medina sugirió, además, a la sociedad darle seguimiento a aquellos que constantemente quieren validarse con discurso de pulcritud y transparencia; pues a esos hay que tenerles cuidado.