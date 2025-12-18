Diputado Juan José Rojas propone extender horario de colmados en Navidad y Año Nuevo

El diputado Juan José Rojas, representante de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). ( FUENTE EXTERNA )

El diputado Juan José Rojas, representante de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometió ante la Cámara de Diputados una resolución mediante la cual solicita al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Interior y Policía para extender el horario de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, colmados con expendio y colmadones durante el período navideño.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa plantea permitir la venta de bebidas alcohólicas hasta la 1:00 de la madrugada durante toda la temporada festiva, así como establecer días sin restricción horaria los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Al fundamentar su propuesta, Rojas resaltó la importancia económica y social del colmado en la cultura dominicana, al considerarlo un pilar de la economía popular. Señaló que estos negocios sostienen miles de empleos, facilitan el crédito barrial, impulsan la microempresa y mantienen activo el comercio comunitario.

“Los colmados y colmadones son una fuente cotidiana de ingresos para familias, emprendedores y microempresarios. Su dinamismo fortalece la cadena de distribución local, mueve inventarios, genera ventas diarias y mantiene viva la microeconomía local”, expresó el legislador.

Garantizar ingresos

Rojas aclaró que se trata de una medida temporal, organizada y circunscrita a la época navideña, con el objetivo de preservar el orden ciudadano.

En ese sentido, la resolución exhorta al Ministerio de Interior y Policía a mantener los criterios de supervisión, control operativo, fiscalización y aplicación de medidas correctivas cuando exista riesgo para la seguridad pública.

“Solicitamos al Presidente autorizar esta flexibilidad manteniendo los controles. La economía local puede fortalecerse sin sacrificar el orden público; si hay alteraciones, el Ministerio mantiene su facultad de regulación y sanción”, afirmó.

El congresista explicó que la Navidad constituye el período comercial más activo para las micro, pequeñas y medianas empresas, y que los colmados forman parte esencial de ese tejido económico que garantiza ingresos diarios, empleo comunitario y abastecimiento en los barrios.

Según indicó, la propuesta busca dinamizar el flujo económico navideño, apoyar al emprendedor comunitario y permitir que las comunidades participen de los beneficios estacionales sin exclusión.

“El país se activa desde las comunidades locales. Cuando un colmado vende, una familia cobra; cuando una familia cobra, la economía se mueve. Esa es la base real del dinamismo económico dominicano”, sostuvo.

El diputado reiteró que la solicitud se formula con responsabilidad, enfoque de seguridad y respeto a la autoridad reguladora. La resolución fue recibida por la Cámara de Diputados y será remitida a la comisión correspondiente para su estudio.

