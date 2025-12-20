Leonel Fernández califica el caso de Senasa como "la gran estafa a los pobres"

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante un encuentro con dirigentes opositores. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como "la gran estafa a los pobres" y la definió como el mayor escándalo en la historia del sistema de protección social dominicano.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro de cierre de año organizado por José Francisco Peña Guaba, junto a los integrantes de la Gran Alianza Nacional Electoral (Ganaremos), coalición de partidos y movimientos aliados a la Fuerza del Pueblo.

Fernández sostuvo que el caso de Senasa refleja una profunda crisis de credibilidad del Gobierno y una ruptura del vínculo de confianza con la ciudadanía, especialmente con los sectores más vulnerables que dependen del régimen subsidiado para acceder a servicios de salud.

Protección social

A juicio del dirigente político, el manejo del sistema de salud estatal ha puesto en riesgo la protección social de millones de dominicanos, al tiempo que evidencia fallas estructurales en la gestión pública y en la supervisión de los recursos destinados a la atención médica.

"El Gobierno no tiene forma de recuperar la confianza de la gente", afirmó Fernández, al señalar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al poder con un discurso de cambio y transparencia, pero ha terminado, según dijo, defraudando a la población.

El líder de la Fuerza del Pueblo indicó que la situación de Senasa se suma a otros problemas que afectan los servicios públicos, como las deficiencias en el sistema eléctrico y el suministro de agua potable, lo que ha incrementado el malestar social durante el año 2025.

Fernández aseguró que el descontento ciudadano ha generado un creciente respaldo a las fuerzas opositoras, encabezadas por la Fuerza del Pueblo y sus aliados, con miras a las elecciones de 2028.

Finalmente, llamó a fortalecer la organización política y las alianzas durante el año 2026, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y garantizar un sistema de salud que responda a las necesidades de los sectores más vulnerables.