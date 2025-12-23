Leonel Fernández califica el 2025 como uno de los peores años de la historia dominicana

El expresidente Leonel Fernández durante una entrega de cajas navideñas en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República Leonel Fernández aseguró la noche de este martes que el 2025 ha sido uno de los peores años en la historia de la República Dominicana.

El exmandatario consideró que múltiples problemas sociales y económicos se han presentado de manera simultánea en el país, afectando gravemente a la población.

Fernández citó entre las principales dificultades la desaceleración de la economía, los apagones prolongados, la escasez de agua potable, el desempleo, la volatilidad de la tasa de cambio y el alto costo de la vida, a lo que se suma, según indicó, la situación que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Expectativas del 2026

No obstante, el presidente del partido Fuerza del Pueblo manifestó su optimismo y fe en el futuro, al expresar su esperanza de que el año 2026 sea mejor que el 2025 para el país.

El exmandatario ofreció estas declaraciones durante la entrega de alimentos (cajas navideñas) a familias de escasos recursos en varios sectores de la ciudad de Santiago, como parte de una tradicional jornada solidaria con motivo de las festividades navideñas.

Entre los sectores beneficiados figuraron la Villa Olímpica, Pueblo Nuevo y otros, además también fueron incluidos los envejecientes del Hospicio San Vicente de Paúl.

Fernández explicó que esta iniciativa se realiza desde hace más de 30 años con el objetivo de llevar obsequios, especialmente alimentos, para que las familias puedan disfrutar de la Nochebuena y las festividades navideñas.

"Estamos haciendo esta entrega hoy aquí en Santiago, donde llevamos alimentos. En esta época la población se siente alegre porque percibe sensibilidad y solidaridad por parte de la Fuerza del Pueblo", expresó.

Agregó que ha observado rostros alegres y agradecidos durante la jornada, lo que dijo representa una gran satisfacción para la organización política poder contribuir, "aunque sea de manera modesta, en una fecha tan significativa para la vida nacional".

Dicha jornada tuvo inicio ayer lunes con la entrega de canastas a familias de escasos recursos en diferentes sectores del gran Santo Domingo.

Te puede interesar Leonel Fernández comienza entrega de sus tradicionales cajas navideñas