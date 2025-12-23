Este martes, en la víspera de Nochebuena, el expresidente Leonel Fernández entregó sus tradicionales cajas navideñas para cooperar, según aseguró, con la cena de los residentes más vulnerables de Santo Domingo.

La entrega se realizó desde la mañana en la Casa del Pueblo Johnny Ventura y a la actividad asistió una multitud que hizo largas filas desde las 6:00 de la mañana para recibir su caja, una situación que el expresidente Fernández atribuyó al "hoyo horrible" económico por el que pasa la República Dominicana.

Al encabezar el acto, Fernández expresó que la multitud, las largas filas y la desesperación de la gente por regresar a su hogar con la caja de alimentos "es una manifestación de la necesidad" del pueblo y estaría evidenciando una crisis en la economía.

"Mientras nos dirigíamos acá, unos aguardaban en sillas y otros esperaban en filas que se extendían casi a dos calles de aquí. Eso es una manifestación de la necesidad de la gente", sostuvo Fernández.

En ese sentido, precisó que el 2025 cierra como un año de crisis para el país, situación que atribuyó a una desaceleración de la economía "que ha generado una parálisis nacional".

A consideración de Leonel, en el 2025 se aumentó la pobreza, hubo poca circulación de dinero y los precios de los alimentos más básicos se incrementaron, lo que, a su juicio, está provocando "angustia y desesperación" en la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/cajaslion-64c140d8.jpg Largas filas para la entrega de cajas de Leonel Fernández. (DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/cajaslion2-ca3acd74.jpg Logística para la entrega de cajas navideñas en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. (DANIA ACEVEDO)

Algunos asistentes

Elida Fernández Rodríguez, residente en el sector Cristo Rey, dijo sentirse agradecida por la ayuda recibida, al señalar que la caja navideña le permitirá preparar la cena de Nochebuena, ya que aseguró no contar con recursos suficientes para hacerlo por su cuenta.

Gladys del Orbe, quien vive en Guaricano, expresó que esta fue la primera vez que logró recibir una caja navideña y explicó que asistió a la actividad por invitación de una amiga. Indicó sentirse satisfecha con la organización y agradecida por el aporte recibido en vísperas de las festividades.

María Durán, residente en el sector El Tamarindo, contó que llegó al lugar desde las 6:00 de la mañana junto a un grupo de conocidos y vecinos, luego de enterarse de la entrega.

Señaló que vive con cuatro nietas y consideró que la espera valió la pena, al valorar como positiva la ayuda distribuida.

Las cajas

Aunque es criticado por repartir cajas navideñas, el expresidente Fernández encabeza cada año su tradicional entrega y, tras los ataques, ha defendido el método asegurando que es el que funciona y el que la gente le gusta.