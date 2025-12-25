El 2026 pondrá a prueba a los partidos políticos en su camino hacia el 2028

Los partidos se preparan para las elecciones previstas para celebrarse en mayo del 2028. ( FUENTE EXTERNA )

El año 2025, a lo interno de los partidos políticos, se caracterizó por procesos de reorganización y juramentaciones, pero el 2026 marcará el inicio de la toma de decisiones clave para las organizaciones partidarias.

Los tres principales partidos del sistema electoral definirán su rumbo de cara a las elecciones del 2028, con procesos para la escogencia de aspirantes presidenciales y de nuevas autoridades partidarias, que tendrán a su cargo la preparación de la maquinaria política para el año preelectoral.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente la principal organización del sistema político, tiene por delante un 2026 cargado de un reto importante: la elección de sus nuevas autoridades para sustituir a las actuales.

Cambio de autoridad

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, ocupan los cargos de presidente y secretaria general del PRM, respectivamente. Ambos deberán dejar sus funciones en 2026, lo que llevará al partido a un proceso de elecciones internas para escoger a quien encabezará la organización.

Hasta el momento, la ficha más sonada para ocupar la presidencia del PRM es el mandatario Luis Abinader, quien aún no ha manifestado públicamente su intención de dirigir el partido, pero es una figura clave que podría incidir en el futuro de la organización.

Aunque el PRM es el partido gobernante, la decisión que adopte en 2026 será crucial para su futuro, ya que su militancia arrastra el desgaste propio del ejercicio del poder, así como el impacto de casos de presunta corrupción que se debaten en los tribunales y de apresamientos vinculados al narcotráfico.

Durante 2025, el partido ya venía dando pasos concretos con miras a las elecciones del 2028, con la promoción de los denominados "presidenciables" y la realización de una jornada nacional de afiliación y verificación electoral a finales de noviembre.

El PLD

Otra definición importante de rumbo ocurrirá en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en 2026 tiene en agenda una serie de decisiones que marcarán su camino hacia el 2028, incluyendo la escogencia de un aspirante presidencial que luego sería ratificado como candidato en 2027.

Inicialmente, la elección estaba pautada para los tres primeros meses de 2026, por decisión del Comité Político de la organización morada, pero una oleada de quejas internas provocó que el partido moviera la escogencia para finales de ese mismo año.

La comisión de protocolo y unidad entre los aspirantes a la candidatura presidencial, conformada durante una reunión del Comité Político, acordó convocar al Comité Central en enero de 2026 y fijar la definición de la candidatura para el último trimestre del año.

El TSE frena

No solo las críticas internas influyeron en la posposición de la elección. Una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) detuvo la agenda del PLD al considerar que no estaba estructurada conforme a los calendarios legales, que establecen que los candidatos presidenciales deben escogerse en 2027.

La elección de un aspirante presidencial en el PLD no es un simple movimiento político dentro de la organización opositora, sino un paso decisivo para un partido que ya viene golpeado por varias derrotas electorales y por la salida constante de miembros que se marchan de la organización en medio del descontento tras la derrota en el año 2020.

La Ley de Régimen Electoral del país, promulgada en el 2023, ordena que los candidatos deben escogerse en el 2027 y en esa misma fecha es cuando iniciarán la precampaña prevista.

Fuerza del Pueblo sin definición De los tres partidos principales, el único que hasta la fecha no tiene un esquema definido para 2026 es la Fuerza del Pueblo, que concentró sus esfuerzos en la reorganización interna durante el 2025.A inicios de noviembre de este año, la organización opositora juramentó a los miembros de su Dirección Política y, semanas después, organizó una marcha-protesta que se convirtió en un acto político. Aunque en la organización aún no se han manifestado indicios de escoger a un candidato presidencial, las únicas dos figuras que se promueven como posibles aspirantes son el expresidente Leonel Fernández, que ya confirmó sus intenciones de volver al poder tras ser candidato en las elecciones del 2024. A él se suma el senador Omar Fernández, su hijo, quien es propulsado como una de las figuras clave para ocupar la boleta presidencial en las próximas elecciones del 2028.