El expresidente Leonel Fernández celebra 72 años y seguidores piden su retorno en 2028

El expresidente Leonel Fernández se dirige a los presentes durante la celebración de su cumpleaños en la sede de Funglode, mientras su hijo, el senador Omar Fernández y otras personalidades lo acompañan. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Carlos de Jesús se levantó de madrugada para hacer fila frente a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) desde las 4:00 de la mañana.

Lo mismo vivió Mario Mosqueda, quien se trasladó desde el municipio de Guerra con el objetivo de saludar por su cumpleaños al presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Ambos coincidieron en manifestar su respaldo al dirigente político, al igual que otros asistentes que acudieron a la actividad con el anhelo de verlo nuevamente en el poder.

El 26 de diciembre es una fecha en la que tradicionalmente la sede de Funglode recibe a decenas de personas que acuden a compartir con Fernández con motivo de su cumpleaños.

Desde tempranas horas, la calle Eugenio de Marchena presentó un notable congestionamiento vehicular, evidencia del flujo constante de visitantes.

Alrededor de las 10:00 de la mañana, decenas de personas permanecían en fila a la espera de ingresar a las instalaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115806-am-f2939217.jpeg Leonel Fernández y su hijo, el senador Omar Fernández, durante la celebración de los 72 años del exmandatario (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115024-am-c39143d1.jpeg El expresidente posa sonriente tras recibir a sus simpatizantes y dirigentes políticos. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115028-am-56c23aef.jpeg El expresidente Fernández acompañado de Ingrid Mendoza, dirigente política y viuda de Pared Pérez. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115029-am-a4512c4f.jpeg El expresidente recibe felicitaciones, abrazos y presentes de los asistentes al evento. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) ‹ >

Entre los asistentes, el deseo más recurrente era un eventual retorno de Fernández a la Presidencia de la República en el año 2028.

La ceremonia

A la sede de Funglode se dieron cita diputados, senadores, exfuncionarios, dirigentes políticos y simpatizantes de distintos niveles para participar en la actividad.

A las 10:41 de la mañana, Fernández ingresó al Salón Principal de Funglode, donde lo aguardaban representantes de la prensa y miembros de la Dirección Política del partido.

Posteriormente, el exmandatario agradeció a los presentes las muestras de afecto recibidas durante la jornada.

"A todos ustedes, obviamente, mi gratitud por esta permanente demostración de afecto, de cariño y de simpatía", expresó Fernández.

Al referirse a sus 72 años, el dirigente político comentó de forma jocosa: "Se lo pondré muy sencillo: el número de Juan Marichal al revés. Averígüenlo".

"Bueno, a todos les deseo también muchas felicidades en estas fiestas navideñas; que el año 2026 sea un año de paz, de amor y de prosperidad para todos ustedes", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115021-am-5c35a6e2.jpeg Decenas de simpatizantes hacen fila desde tempranas horas para ingresar a la sede de Funglode y saludar a Leonel Fernández. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115045-am-819489ac.jpeg Entrega de regalos y saludos a Leonel Fernández durante la celebración de su cumpleaños (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-115802-am-7ea2f805.jpeg Leonel Fernández acompañado de su hijo Omar Fernández. (DIARIO LIBRE /DARE COLLADO) ‹ >

Tras sus palabras, se procedió a las felicitaciones. En ese momento, los concurrentes se acercaron al líder político entre abrazos y buenos deseos. Desde las butacas se observaba al presidente recibir a sus invitados, a quienes extendía un cálido apretón de manos.

Las palabras al oído no faltaron; en cada turno era común ver a los asistentes expresar sus deseos de forma personal y cercana.

Fue un despliegue de abrazos, besos en las mejillas, selfies, fotografías e intercambios de ideas. Algunos entregaban presentes a Fernández por motivo de la fecha natal.

Durante toda la jornada, el senador Omar Fernández acompañó a su padre.

72 años de vida y tres gobiernos

Leonel Antonio Fernández Reyna nació el 26 de diciembre de 1953.

Por el Partido de la Liberación Dominicana asumió la Presidencia de la República en 1996 y ejerció el cargo en tres períodos constitucionales (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).

Durante su gestión se impulsaron proyectos de infraestructura, reformas institucionales y políticas orientadas a la estabilidad económica.

En 2000 fundó la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). Tras su salida del PLD, fundó el partido Fuerza del Pueblo, desde donde mantiene una activa participación en el escenario político nacional.