El tres veces gobernante de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó el 2025 como "un año horrible" para el país.

"Los romanos decían el Annus Horribilis, un año horrible. Así del 2025", afirmó.

Al referirse a la situación nacional, durante un breve intercambio con la prensa en el marco de su celebración de su cumpleaños, el dirigente opositor expresó que sus expectativas para el 2026 están centradas en que se puedan revertir las dificultades vividas durante el año que concluye.

Un 2026 marcado de esperanza

"Este año no ha sido favorable para el pueblo dominicano por múltiples razones, pero esperamos que el 2026 sea un año de esperanza, sea un año de avance, de progreso y revertir todo lo que aconteció en el 2026", manifestó.

Fernández reiteró que aspira a que el país retome el camino del crecimiento y el desarrollo.

"Mi deseo de cumpleaños es que la República Dominicana sea un país próspero, que genere bienestar para todos, que podamos enfrentar la pobreza y que podamos retomar el camino del crecimiento y el desarrollo nacional", expresó.

El exmandatario sostuvo que, pese a la valoración negativa del año, su mensaje a la población continúa siendo de optimismo y esperanza.