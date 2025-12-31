El 2025 tensó la rivalidad política y se anticipa en grado superlativo para el 2026

Desde la izquierda, Danilo Medina, del PLD; presidente Luis Abinader, del PRM, y Leonel Fernández, de la FP. ( FUENTE EXTERNA )

El constante tira y jala entre el oficialismo y los partidos de opositores durante el año 2025 anticipa un 2026 marcado por mayor tensión política, con una oposición que prevé elevar el tono y la intensidad de las confrontaciones.

Los cuestionamientos al oficialismo fueron encabezados por la Fuerza del Pueblo (FP), partido que se consolidó como la segunda fuerza política en las pasadas elecciones de 2024. Su presidente Leonel Fernández capitalizó problemáticas sociales y tildó de "incompetente" al Gobierno, entre otros calificativos.

A las arremetidas se sumó el expresidente Danilo Medina, titular del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien tras la salida del poder mantuvo un bajo perfil durante varios años, pero en la actualidad encabeza las actividades de su organización, en las que suele criticar al Gobierno por los males sociales.

Los ataques se produjeron por todos los frentes. En su defensa, el propio presidente Luis Abinader utilizó LA Semanal con la Prensa para tocar asuntos políticos, pese a que en un principio había establecido que no usaría ese escenario para esos fines.

La única tregua fue en el mes de junio, cuando Abinader convocó a sus antecesores Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía a fijar una posición en común sobre la crisis en Haití y su amenaza para la República Dominicana.

¿Qué depara el 2026?

En los próximos 365 días, mientras los partidos se reorganizan con sus elecciones internas, la confrontación política se intensificará. Con Luis Abinader inhabilitado para optar por un nuevo mandato, el PRM se concentrará en defender su gestión con miras a llegar fortalecido al 2028. La Fuerza del Pueblo, ya posicionada como la segunda mayoría, continuará liderando los ataques contra el gobierno, mientras que el PLD procurará mantener el paso y frenar la fuga de dirigentes y simpatizantes.

Caso Senasa, crónica de una crisis anunciada

Lo que comenzó como una denuncia de la oposición se convirtió en el principal escándalo de corrupción que ha salpicado al Gobierno en 2025. A finales de junio, la FP denunció una crisis financiera en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), mientras que el Colegio Médico Dominicano (CMD) alertó el retraso en los pagos de esa institución a los médicos y clínicas. Al principio, ambas denuncias fueron negadas por el propio presidente Abinader alegando que la situación se debía al incremento del número de afiliados.

Sin embargo, cuando la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) acercó la lupa a los números de la institución detectó una anomalía financiera que derivó en la apertura de un expediente por parte del Ministerio Público.

Las autoridades judiciales detectaron una supuesta malversación superior a los 15,900 millones de pesos, auspiciada por una supuesta red encabezada por Santiago Hazim, extitular del Senasa. Tanto él como otros seis señalados guardan 18 meses de prisión preventiva.

El caso se convirtió en combustible político para la oposición: Leonel Fernández calificó el escándalo como una "tragedia nacional" que, a su juicio, no "será perdonada jamás", mientras que Danilo Medina afirmó que el caso sirve a la población para conocer quiénes son realmente las personas que ejercen el poder.

El narco golpea la política

Los presuntos vínculos de al menos ocho funcionarios con el narcotráfico también fue caldo de cultivo para atacar al Partido Revolucionario Moderno (PRM). La lista comenzó con la extradición, en 2020, de Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas, Azua, y se extendió hasta la acusación, en octubre de 2025 en Miami, Estados Unidos, de Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, señalado como parte de una red internacional de narcotráfico.

La cúpula del PRM se ha desligado y su presidente José Ignacio Paliza pidió a los vinculados al narcotráfico a entregarse. "A aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano caerán, dijo el también ministro de la Presidencia.

En ese sentido, la FP y el PLD le pidió que revelara los nombres de los funcionarios con presuntos vínculos criminales.

Las deudas, otro centro de reproches

La aprobación de numerosos empréstitos aprobado por el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo fue otro terreno fértil para los dimes y diretes entre el gobierno y la oposición. En medio de las críticas, el presidente Abinader respondió a sus rivales que el 80 % de los préstamos era para saldar deudas de sus antecesores. Sin embargo, economistas vinculados a la FP y el PLD, respectivamente, refutaron esa versión, indicando que una parte significativa de los recursos se ha utilizado para cubrir pensiones especiales y elevados gastos en publicidad estatal.

El retorno de los pagones

El 2025 también estuvo marcado por el año en que los prolongados apagones volvieron a inquietar a la población, especialmente en los meses más caluroso del año, como julio y agosto. Las autoridades atribuyeron la situación al aumento de la demanda y a las conexiones ilegales.

El tema calentó el termómetro cuando, el 11 de noviembre pasado, un apagón nacional dejó el país a oscura y a miles de usuarios del Metro de Santo Domingo y teleférico varados. Tanto Leonel Fernández, como Abel Martínez, excandidato presidencial del PLD, entre otros, tildaron a la gestión de Abinader de ineficiente y de llevar el país al retroceso.

Debido al apagón, los usuaron del metro apelaron al transporte en guagua, un método usado antes de existir ese sistema de transporte.

El black out, que se debió a un error humano, según explicó posteriormente el Gobierno, le costó los puestos a los titulares de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles, y al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez.