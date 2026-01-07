Leonel Fernández, de participación activa en asuntos de Venezuela, se referirá sobre la situación

El expresidente dominicano y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente dominicano y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se referirá este miércoles 7 de enero, a la situación en Venezuela, informó ayer su equipo de comunicación.

En el transcurso de hoy se ofrecerán detalles sobre la hora exacta y los canales por los cuales se realizará su pronunciamiento.

La convocatoria de Fernández ocurre en un momento de atención regional tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Participación en procesos políticos venezolanos

Leonel Fernández ha mantenido en años recientes una participación activa en asuntos relacionados con Venezuela. En 2024 participó como observador internacional en los comicios presidenciales venezolanos por invitación del Consejo Nacional Electoral de ese país y ha formado parte de iniciativas de mediación internacional en crisis políticas latinoamericanas, incluyendo esfuerzos para promover diálogo entre el gobierno venezolano y sectores opositores.

Como presidente de FP, partido que es actualmente la principal fuerza de oposición en la República Dominicana, Fernández ha vinculado su organización a una postura de defensa de la democracia y el orden constitucional en el continente.

Leer más República Dominicana, dispuesta a colaborar con el restablecimiento de la democracia en Venezuela