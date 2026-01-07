A raíz de los decretos que reestructuraron una parte de la actual gestión gubernamental, legisladores de partidos de oposición consideraron este miércoles que los cambios recientes en el Poder Ejecutivo responden a simples rotaciones, estafas y "premios a la incapacidad".

Varios diputados de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opinaron que los dos últimos decretos del presidente Luis Abinader no representan un cambio, sino que obedecen a un movimiento de una institución a otra que no traerá resultados positivos para el país.

En ese sentido, el diputado Charlie Mariotti, del PLD, comentó que el segundo mandato de Abinader "ya se siente viejo", por lo que el mandatario de vio obligado a realizar algunos cambios, aunque consideró que las reestructuraciones están cargadas de "desesperanza", porque "son los mismos actores que van de un lugar a otro".

Además, recomendó a Abinader que en sus futuros cambios designe a funcionarios con verdadera capacidad de manejar las instituciones que rigen el país, porque, a su juicio, las entidades no deben estar minadas de "amigos" del presidente, ya que manejan miles de millones de pesos del presupuesto público.

Una estafa al pueblo

De su lado, el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, calificó las nuevas designaciones como "una estafa" al pueblo que esperaba verdaderos cambios y se encontró "con una rotación de funcionarios".

El diputado del Distrito Nacional precisó que el presidente Abinader movió a funcionarios de una institución a otra, a pesar de estar señalados por supuestos actos contrarios a la ley, aunque no mencionó ningún caso específico.

"Con esas movilizaciones, con esas rotaciones, el pueblo no va a creer ni va a retornar una confianza de un partido de gobierno, que prometió un cambio y al final engañó y estafó a la población", declaró.

La diputada Rafaela González, de la Fuerza del Pueblo, también opinó sobre los cambios y expresó que las nuevas designaciones son un premio a la corrupción y se refirió específicamente al caso de Gloria Reyes, quien pasó de dirigir Supérate a ser la ministra de la Mujer.

"Yo no voy a decir que no haya personas serias, porque sí hay serias, pero cambiar de un lugar para otro, esto es un relajo realmente", manifestó la legisladora.

Defiende los cambios

Aunque la oposición criticó los cambios, desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se defendió la reestructuración, al considerar que es una nueva oportunidad para relanzar al Gobierno.

La diputada Eduviges Bautista, del PRM por Santo Domingo Oeste, justificó las nuevas medidas de Abinader al decir que cada funcionario tiene una oportunidad de trabajar bien, considerando que Abinader tiene la facultad de destituirlos si no cumplen las expectativas.

Bautista dijo que la población estará atenta al trabajo de los funcionarios.

Los cambios recientes

Entre los cambios más recientes ejecutados por Abinader figuran Francisco Oliviero Espaillat Bencosme, como ministro de Agricultura; Gloria Reyes Gómez, ministra de la Mujer; Mayra Jiménez, directora de Supérate; Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales; Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, director general de Impuestos Internos (DGII); Jorge Subero Isa, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.

Además, algunas nuevas designaciones incluyen a Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Nelson Arroyo, director general de Aduanas, y Víctor "Ito" Bisonó, ministro de Viviendas y Edificaciones.