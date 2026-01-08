Alianza por la Democracia rechaza uso de la fuerza para resolver diferencias entre países

El presidente de la Alianza por la Democracia, Max Puig, quien se pronunció sobre la situación en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

En un documento firmado por Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia, la organización expresó su rechazo a la violación del derecho internacional y al uso de la fuerza para resolver diferencias entre países, a propósito de los acontecimientos recientes en Venezuela.

El texto sostiene que el objetivo fundamental del derecho internacional es limitar el poder de los Estados más fuertes frente a los más débiles, principio que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, conflicto que dejó más de 60 millones de muertos.

Aunque reconoce que ese marco jurídico no se ha aplicado de manera plena, afirma que ha servido como ideal normativo para ordenar la convivencia entre naciones.

La Alianza por la Democracia advierte que los hechos ocurridos en Venezuela han afectado gravemente ese equilibrio, al poner en cuestión principios que durante décadas sostuvieron la estabilidad global y abrir la posibilidad de escenarios de conflicto a mayor escala.

Desde esa perspectiva, la organización señala que ningún país, por poderoso que sea, puede imponerse por la fuerza en sus relaciones con otros Estados.

El documento recuerda la historia de intervenciones militares en América Latina y el Caribe a lo largo del siglo XX y afirma que esas acciones tuvieron altos costos humanos. En ese contexto, subraya que la región logró salir de ese marco tras largas luchas y que no debe permitirse el retorno del intervencionismo.

En referencia a la República Dominicana, el pronunciamiento cita las invasiones militares de 1916 y 1965 y destaca la resistencia nacional frente a esos episodios como parte de una memoria histórica que debe orientar la posición del país ante hechos similares en la región.

Exhortan buscar soluciones pacíficas

La organización también plantea que no existe en América Latina un solo caso de desarrollo alcanzado bajo ocupación extranjera o como resultado de una intervención militar, y sostiene que ni la democracia ni el desarrollo se imponen por la fuerza. Por esa razón, reitera su rechazo a cualquier intervención armada en Venezuela.

El texto advierte, además, sobre los efectos que un escenario de conflictos militares tendría para el Caribe y América Latina, en especial para economías dependientes del turismo. Según la Alianza por la Democracia, la estabilidad regional es un factor directo del bienestar económico dominicano.

Finalmente, el documento hace un llamado a la desescalada y a la búsqueda de la concordia entre los venezolanos. Reconoce los problemas internos de esa nación, pero sostiene que la solución debe darse sin imposiciones externas, e insta al Gobierno dominicano a utilizar las vías diplomáticas para promover un clima de democracia y soberanía en Venezuela, país donde recibió asilo y murió Juan Pablo Duarte.