Fusión del Minerd y el Mescyt es objetada por el PLD

La organización dice que se pone en riesgo la eficacia de la inversión del 4%

    Fusión del Minerd y el Mescyt es objetada por el PLD
    Estudiantes caminan dentro de una escuela del DN. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró su rechazo a la propuesta del Gobierno de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que se trata de una iniciativa sin sustento técnico conocido y con potenciales efectos negativos sobre la calidad, la gobernanza y el financiamiento del sistema educativo nacional.

    En un comunicado, el PLD recordó que el artículo 63 de la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de fortalecer la educación superior, respetando la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

     A su juicio, estos principios quedarían comprometidos si la educación superior se subordina a una estructura que enfrenta retos persistentes en el nivel preuniversitario.

    Pruebas diagnósticas

    La organización opositora vinculó su preocupación a los resultados de las pruebas diagnósticas de 3.º y 6.º de primaria, así como a evaluaciones nacionales y regionales, que —según afirmó— evidencian aprendizajes por debajo de lo esperado.  

    A esto sumó una estructura administrativa "sobrecargada" y un aumento del gasto corriente sin mejoras proporcionales en los indicadores clave del sistema.

    El PLD también señaló que el Gobierno no ha logrado recuperar, en ningún nivel, las tasas de cobertura y asistencia previas a la pandemia, lo que atribuyó a problemas de gestión

    • En ese contexto, cuestionó que la fusión propuesta no haya sido precedida por estudios técnicos públicos que expliquen cómo se resolverán esas debilidades.
    El 4% en riesgo

    Según el PLD, el gran logro nacional que significó la asignación del 4 % del PIB a la educación, vigente desde el 2013, hoy se encuentra en riesgo. "Ese compromiso ha permitido la construcción y el mantenimiento de la infraestructura escolar, la formación y dignificación del magisterio, la atención a estudiantes de los sectores más vulnerables y la modernización del servicio educativo".

