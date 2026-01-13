José Dantés cuestiona licitación de RD$475 millones para ciberseguridad en el Banco Agrícola

El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de su Comité Político, José Dantés Díaz, cuestionó este martes una licitación publicada por el Banco Agrícola para la adquisición de servicios y soluciones de ciberseguridad, cuyo monto supera los 475 millones de pesos.

A través de su cuenta en la red social X, Dantés Díaz compartió una imagen con el detalle del proceso de contratación y criticó que la entidad bancaria, que, según afirmó, enfrenta problemas para cobrar préstamos irregulares, mantiene una mora oculta y una cartera crediticia deteriorada, sea su prioridad una licitación por esa suma millonaria.

"Un Banco Agrícola en rojo, con problemas para cobrar préstamos irregulares, mora oculta y una cartera cada vez más deteriorada, decide que su prioridad es gastar 475 millones en una licitación dirigida a un suplidor para ciberseguridad", escribió el dirigente político.

Dantés agregó que "el problema es de integridad y transparencia, no de firewalls y antivirus".

Sobre la licitación

El Banco Agrícola publicó el pasado 30 de diciembre la licitación para la Adquisición del Servicio y Soluciones de Ciberseguridad Integral 360, con un presupuesto de 475,730,086.56 de pesos, destinada a la prevención de incidentes y la co-gestión de la ciberseguridad institucional.

Solidez

A finales de diciembre del año pasado, el Banco Agrícola aseguró que su manejo operativo refleja la solidez de la entidad financiera, con un índice de solvencia que se situó en 15.38 % hasta noviembre de este año, –superior al mínimo de 10 % establecido en la ley monetaria y financiera–, en un contexto en el que se han realizado señalamientos públicos sobre sus estados financieros.

Al 30 de noviembre de este año, los activos del Banco Agrícola totalizaron 45,495 millones de pesos, un 6.9 % más que los 42,556.8 millones registrados hasta noviembre del año anterior, según datos publicados por la institución.

Estos activos, dijo la entidad, superan en un 85 % a los pasivos –de 24,610 millones–, lo que refleja un patrimonio positivo de 20,885 millones de pesos.

