En contexto de reclamos internos, Raquel Arbaje reconoce manejo de Pacheco en la Cámara Baja

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, felicitó ayer lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y destacó su desempeño al frente del órgano legislativo, en un mensaje publicado en la red social X.

"Muchas felicidades amigo Alfredo Pacheco, siempre mi estima y adelante en el excelente manejo de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Sé lo exigente de su labor. Bendiciones", escribió Arbaje, al referirse al cumpleaños del legislador quien cumplió ayer 69 años.

Pacheco respondió al mensaje de la primera dama agradeciendo públicamente el reconocimiento.

"Muchísimas gracias, mi distinguida Doña Raquel. Valoro enormemente su cálida felicitación. Suyo siempre", expresó en la misma plataforma.

Cuestiona decisiones que afectan al PRM

El intercambio se produce en un contexto político marcado por las recientes declaraciones de Pacheco en la Cámara de Diputados, donde denunció cancelaciones en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y advirtió que esos cambios estarían beneficiando a funcionarios a los que calificó como "arribistas", en detrimento de militantes y técnicos de la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante su intervención en el hemiciclo, el presidente de los diputados aseguró que ya había manifestado su inconformidad directamente al presidente Luis Abinader.

Aunque reiteró su respaldo al Gobierno, afirmó que no permanecerá en silencio frente a decisiones que, a su juicio, afectan de manera injusta a dirigentes formados y con trayectoria dentro del partido oficialista.

Tras esas declaraciones, dirigentes y militantes del PRM acudieron el lunes al despacho de Pacheco para felicitarlo por su cumpleaños y respaldar sus pronunciamientos, en medio del debate interno generado por los recientes cambios administrativos en distintas instituciones del Estado.