Vinicio Castillo critica a la izquierda dominicana por su respaldo a Maduro

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y exdiputado Vinicio Castillo Semán criticó este lunes a los movimientos de izquierda de la República Dominicana por movilizarse en apoyo a Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador.

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos tenía pleno derecho a actuar en defensa de su seguridad nacional ante lo que describió como vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico y con organizaciones extremistas de Medio Oriente.

Crisis venezolana

Castillo Semán afirmó que la prolongada inacción de organismos multilaterales como la ONU y la OEA frente a la crisis venezolana dejó a Estados Unidos sin alternativas, obligándolo a asumir un rol más activo. A su juicio, si estas instancias hubieran cumplido oportunamente con su responsabilidad, Venezuela no habría llegado al punto actual.

Según el dirigente político, tanto el presidente Donald Trump como el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, ofrecieron reiteradas oportunidades para una salida pacífica del poder, incluyendo propuestas que garantizaban impunidad y recursos económicos a Maduro.

Sin embargo, aseguró que el mandatario venezolano rechazó todas las vías de diálogo, cerrando cualquier opción distinta al uso de la fuerza.

Castillo Semán sostuvo además que Maduro ignoró los llamados de la comunidad internacional para respetar resultados electorales adversos, incluso de líderes de izquierda como Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, así como de la Unión Europea.

Recordó que previamente también incumplió compromisos asumidos con la administración Biden, que había flexibilizado sanciones con la expectativa de elecciones libres y transparentes.

"El propio Maduro se labró su destino como dictador. No podía sorprenderle que la principal potencia del mundo no le permitiera perpetuarse en el poder mientras continuaba enviando drogas a su territorio y brindando refugio a grupos terroristas", expresó.

Finalmente, el dirigente de la FNP exhortó al Gobierno dominicano a mantener su respaldo al proceso de restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Señaló que, al igual que ocurrió en la República Dominicana tras la muerte de Trujillo, el país sudamericano deberá transitar por una etapa de transición y reconciliación nacional antes de la celebración de elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional, como única vía para superar la crisis actual.