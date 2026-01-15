El presidente del TSE ataca la promoción de candidatos a destiempo porque afecta equidad en partidos

El presidente del TSE, junto al Pleno del tribunal, mientras rendía cuentas de su gestión en el último año el jueves 15 de enero del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Al celebrar los 14 años de creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en una audiencia solemne celebrada este jueves, el presidente de la alta corte, Ygnacio Pascual Camacho, atacó las promociones de candidaturas fuera de los plazos legales porque, como expresó, esas aspiraciones extemporáneas afectan la equidad a lo interno de los partidos políticos.

En su discurso durante la audiencia, Pascual Camacho criticó que algunos políticos, a los que no nombró, promocionen sus aspiraciones para las elecciones del 2028 aun cuando varias sentencias del TSE lo han prohibido y cuando la propia ley del Régimen Electoral lo sanciona.

Delante de políticos que han expresado sus posibles intenciones de aspirar a la presidencia, como Leonel Fernández y Carolina Mejía, el presidente del TSE explicó que, mediante la sentencia TSE/0011/2025, el tribunal hizo una ponderación entre la autodeterminación de los partidos y la necesidad de preservar la democracia interna.

"Si bien las organizaciones partidarias tienen derecho a diseñar estrategias de cara a futuros procesos electorales y realizar propaganda institucional, no pueden adelantar las etapas electorales, posicionando a un aspirante a precandidatura y articulando su candidatura de manera anticipada", estableció el fallo.

Según el juez, estas prácticas "chocan con la equidad a lo interno de la organización y quebrantan la democracia interna", al favorecer de manera desigual a determinados liderazgos antes de que inicien formalmente los procesos de selección de candidaturas.

Nueva ley orgánica

El presidente del TSE recordó que en 2025 el Congreso aprobó la Ley 39-25, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, que derogó la Ley 29-11 e introdujo cambios relevantes en el funcionamiento del organismo.

Entre las novedades de la legislación citó la definición de principios aplicables a la justicia electoral, la unificación de competencias del tribunal en una sola ley, la fijación de plazos para impugnaciones y recursos, el estatuto de los jueces, la creación del ministerio de alguacil en la jurisdicción electoral y modificaciones en la gestión administrativa del TSE.

Financiamiento de partidos

Uno de los fallos de mayor impacto político mencionado en el discurso fue la sentencia TSE/0010/2025, que redefinió cómo se calcula el financiamiento público de los partidos y el orden en la boleta electoral.

Pascual Camacho recordó que el tribunal interpretó la expresión "última elección" de la Ley 33-18 como "ciclo electoral", lo que implica que ahora se tomarán en cuenta los votos válidos de todas las elecciones generales celebradas en un mismo año (presidencial, senatorial y de diputados), y no solo de un nivel.

Según el TSE, este criterio permite medir con mayor precisión la fuerza real de cada organización política.

Carga de trabajo del TSE en 2025

El presidente del tribunal también ofreció cifras sobre la labor jurisdiccional del organismo y dijo que el TSE procesó 6,739 expedientes en 2025, la mayoría relacionados con rectificación de actas del estado civil.

Además, emitió 6,739 sentencias y 49 decisiones sobre expedientes contenciosos electorales.

En el período completo 2021-2025, Pascua Camacho precisó que el TSE procesó 24,367 expedientes y dictó 23,367 decisiones, además de celebrar 1,673 reuniones del Pleno.

Presupuesto del TSE

En cuanto a la gestión financiera, el tribunal informó que durante tres años consecutivos ejecutó un presupuesto anual de 951 millones, calificándolo como "austero", pero suficiente para mantener estabilidad operativa.

Sobre la construcción de su nuevo edificio, detalló que se ha pagado un total de RD$299,412,028.90, incluyendo el anticipo del 20% y 13 cubicaciones, con fondos del Gobierno Central manejados en una cuenta separada del presupuesto ordinario del TSE.