Abinader invita a seguir el canal de WhatsApp del PRM tras su verificación

El jefe de Estado explicó que, a través de este canal, los usuarios recibirán información sobre la gestión y las actividades del partido

  • Braylin Paredes - Facebook
Expandir imagen
Abinader invita a seguir el canal de WhatsApp del PRM tras su verificación
El presidente Luis Abinader durante el acto de celebración del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). (FUENTE EXTERNA)

El presidente Luis Abinader invitó a la ciudadanía a seguir al canal oficial de WhatsApp del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), que fue verificado este sábado.

La invitación la realizó desde su canal, creado en octubre de 2023, con el fin de fortalecer la comunicación directa y transparente con la población.

Abinader explicó que, a través de este canal, los usuarios recibirán información sobre la gestión y las actividades del partido.

  • El 7 de febrero de 2024, el PRM anunció oficialmente el lanzamiento del canal.

En esa ocasión, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, señaló que esta herramienta busca mejorar la comunicación directa, abierta y transparente con los electores.

¿Qué es un canal de WhatsApp?

Un canal de WhatsApp permite a los usuarios suscribirse y recibir mensajes de una entidad o figura pública.

A diferencia de un chat tradicional, facilita la difusión organizada de información a un gran número de suscriptores, sin que estos puedan responder directamente, lo que garantiza claridad y fluidez en la comunicación.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.