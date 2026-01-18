El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, advirtió este domingo que la República Dominicana atraviesa un momento de profunda incertidumbre económica e institucional, marcado por la falta de rumbo del Gobierno y por escándalos que involucran entidades clave del Estado como el Seguro Banreservas, el Banco Agrícola y el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En ese contexto, Medina puso especial énfasis en los escándalos que afectan instituciones financieras y de seguridad social del Estado. "Hay escándalos en el Seguro Banreservas, escándalos en el Banco Agrícola y los escándalos de Senasa, que parece que no se van a tocar. Escándalos por todas partes", expresó.

Tras encabezar una asamblea del PLD en San Pedro de Macorís, Medina fue abordado por la prensa local y nacional, a quienes expresó su preocupación por lo que definió como un deterioro progresivo de la economía y de la confianza ciudadana. "Yo creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno hubiera perdido la dirección del Estado dominicano", afirmó.

El exmandatario enumeró una serie de indicadores que, a su juicio, reflejan la gravedad de la situación actual, entre ellos la caída del crecimiento económico, la reducción de la demanda y de las ventas, el aumento del endeudamiento público, el incremento del pago de intereses, el déficit fiscal y la subida generalizada de los precios. A esto sumó el presunto aumento de los actos de corrupción "sin que se toque a ninguno de los responsables".

El líder del PLD criticó además lo que calificó como un "relanzamiento cosmético" del Gobierno, señalando que el reciente cambio de apenas tres funcionarios no constituye una transformación real ni una respuesta efectiva a la crisis de confianza que, según dijo, vive el país.

"No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento, y la gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre", subrayó.

Medina advirtió que esta situación ha impactado negativamente en el clima de inversión, al señalar que los actores económicos no tienen la convicción de que sea un momento oportuno para invertir. A ello agregó su preocupación ante la intención del Gobierno de impulsar una reforma fiscal, afirmando que ha perdido la autoridad moral para hacerlo en medio de escándalos y cuestionamientos institucionales.

El expresidente recordó que había advertido con antelación sobre las consecuencias del incremento del gasto corriente, indicando que el país ha llegado a un punto en el que el presupuesto nacional depende en gran medida del endeudamiento.

Citó que para el presente año se contemplan alrededor de 400 mil millones de pesos en préstamos para equilibrar las finanzas públicas, lo que, según explicó, dispara aún más el pago de intereses. "Estamos tomando dinero prestado para pagar intereses y gasto corriente, y eso es fatal cuando una economía entra en esa situación", sostuvo.

Finalmente, Danilo Medina afirmó que no vislumbra un horizonte claro para la República Dominicana y lamentó que el Gobierno no haya sabido aprovechar la actitud responsable y sensata de la oposición.

Reiteró que el PLD mantiene una posición de compromiso con la estabilidad del país, pero insistió en que la actual administración debe asumir con seriedad los problemas económicos, institucionales y sociales que afectan a la población.