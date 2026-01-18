Radhamés Jiménez califica caso Senasa como "genocidio"; juramenta nuevos dirigentes en la Fuerza del Pueblo

Jiménez Peña denuncia que el escándalo Senasa ha causado graves consecuencias en la salud de la población dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, calificó como un hecho "horroroso y sin precedentes" el caso relacionado con el seguro estatal Senasa, al considerar que, por la forma en que se produjo y el daño causado a la población más vulnerable, debería ser tipificado como un crimen de "genocidio".

Durante un multitudinario acto de juramentación de exdirigentes del Partido Revolucionario Moderno y de otras organizaciones políticas, Jiménez Peña sostuvo que los efectos del caso Senasa no pueden reducirse a un delito común.

"Lo que se cometió con Senasa no puede catalogarse como un simple crimen. Es una especie de genocidio. Es incuantificable la cantidad de personas humildes que pudieron haber perdido la vida por no tener acceso oportuno a medicamentos o a servicios médicos esenciales", afirmó.

El dirigente político cuestionó cuántos dominicanos habrían fallecido por no recibir tratamientos a tiempo, ya fuera por la falta de medicamentos o por la imposibilidad de obtener una cita médica en el momento necesario.

"Es un crimen de lesa humanidad. Hay que medir no solo el daño económico, sino el impacto directo en la vida de miles de familias", expresó.

Jiménez Peña agregó que, a su juicio, los principales responsables de ese caso aún no han sido sancionados como corresponde. Afirmó que los recursos involucrados en el escándalo habrían sido utilizados con fines políticos.

"Con ese dinero se compraron las elecciones de 2024, se motivó a miles de personas a no votar, y eso explica, en parte, los altos niveles de abstención registrados", aseguró.

En el mismo acto, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo encabezó la juramentación de decenas de exdirigentes y militantes del PRM y de otras organizaciones políticas, quienes pasaron a formar parte del partido que lidera el expresidente Leonel Fernández.

Nuevos juramentados

Los nuevos juramentados manifestaron que tomaron la decisión tras sentirse defraudados por el PRM y por considerar que el país atraviesa una etapa de serias dificultades económicas y sociales.

Entre los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo figuran Kelly Sosa, Orlando Mesa, Yulisa Rodríguez, Emmanuel Guzmán, Domingo Zapata, Antonio Pérez, Yúnior Cabreja, Nicolás Bueno, Joel Hernández, Pablo Paulino y Leonardo Peralta, entre otros dirigentes locales.

Jiménez Peña estuvo acompañado por miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Freddy Pérez, Franklin Peña y Marcos Cross, así como por dirigentes y simpatizantes de la organización en la provincia de Montecristi, donde se realizó la actividad.

Ahora en el distrito municipal de Copey Montecristi, juramentamos decenas de dirigentes del PRM. Domingo Zapata, Orlando Mesa, Elizabeth Dhen encabezaron entre otros. Todos proclamaron al compañero Leonel como una necesidad nacional en el año 2028. pic.twitter.com/MIVmHs1Iy6 — Radhames Jimenez (@radhamesjimenez) January 18, 2026

Leer más Fuerza del Pueblo rechaza el alza del agua y defiende su carácter de derecho fundamental