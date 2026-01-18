Pujols: "Todas las encuestas colocan al PLD como el partido mejor preparado para gobernar"

Johnny Pujols asegura que el PLD se ha consolidado como la principal fuerza política del país. ( ARCHIVO )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, encabezó este sábado un recorrido por el municipio de Constanza, provincia La Vega, donde sostuvo encuentros con dirigentes locales, en el marco de la implementación de la línea organizativa y electoral que desarrolla la organización a nivel nacional con miras a las elecciones de 2028.

Durante su intervención, Pujols afirmó que el PLD se ha consolidado como la principal fuerza política del país y el partido más cercano a la gente, según reflejan todas las encuestas. Señaló que, tras la conclusión de su Congreso, la organización logró posicionarse como el principal partido de oposición en la República Dominicana.

"El PLD aparece en primer lugar como el partido mejor preparado para gobernar, con los mejores técnicos y el más cercano a la población. Cuando se le pregunta a la gente con quién vivía mejor, la respuesta es clara: con el Partido de la Liberación Dominicana", expresó.

Avances organizativos del PLD

El secretario general destacó los avances organizativos alcanzados durante el año 2025, entre ellos la activación de la mayoría de las secretarías, la realización de 47 ruedas de prensa sobre temas de interés nacional y la puesta en marcha del programa de voceros de la dirección política del partido.

Te puede interesar Fusión del Minerd y el Mescyt es objetada por el PLD

En materia de infraestructura partidaria, informó que el PLD pasó de contar con 11 locales a tener actualmente 53 a nivel nacional, incluyendo cinco en la provincia La Vega. Asimismo, anunció que la meta es superar los 100 locales abiertos durante el presente año, fortaleciendo la presencia territorial del partido en los principales municipios del país.

Compromiso de la militancia

Pujols resaltó además el compromiso de la militancia, destacando que durante el pasado año el partido recaudó cuatro millones de pesos a través de aportes voluntarios, como parte de la reconstrucción de una cultura de militancia activa, solidaria y comprometida con el pueblo dominicano.

De su lado, el presidente provincial del PLD en La Vega, Bolívar Marte, exhortó a continuar fortaleciendo los trabajos organizativos sin descanso, mientras que Rubén Bichara, titular de la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna, motivó a aplicar con rigor el plan organizativo y electoral, destacando su impacto en el crecimiento del partido y la victoria que se proyecta.

Dirigentes presentes en el encuentro: Zoraima Cuello, vicepresidenta; Rubén Bichara, Aura Toribio y Rober De La Cruz, miembros del Comité Político; Bolívar Marte, presidente provincial de La Vega; Rafael Torres, presidente municipal de Constanza; Jannete Suriel, presidenta de Tireo; Joselito Abreu, alcalde del municipio de Jarabacoa; así como miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios y otros dirigentes.