PLD exige al Ministerio Público investigar presuntos fraudes en Seguros Reservas, Minerd e Inabie

Los políticos del PLD mientras pedían al Ministerio Público la investigación en entidades. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), solicitó este lunes formalmente al Ministerio Público que inicie investigaciones exhaustivas sobre graves denuncias de presunta corrupción que han sido expuestas públicamente en diferentes medios de comunicación.

Según Yvan Lorenzo y José Dantés, vicepresidente y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, respectivamente, de comprobarse las denuncias, constituirían un atentado contra la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos, el desarrollo económico y la confianza ciudadana.

En ese sentido, los políticos opositores expresaron que informaciones públicas y análisis financieros revelan pérdidas operativas reiteradas en Seguros Reservas durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con un deterioro significativo de la rentabilidad y la liquidez.

Los dirigentes aseguraron que se han identificado supuestas operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero que podrían ocultar déficits reales o desvío de recursos públicos.

"Solicitamos una auditoría forense integral de la gestión de Seguros Reservas, investigación de operaciones entre filiales relacionadas, verificación de la situación real de reservas técnicas y determinación de responsabilidades administrativas y penales por el deterioro patrimonial de esta entidad que maneja recursos públicos", manifestaron.

Ministerio de Educación

De igual modo, recordaron que públicamente se ha denunciado que el Ministerio de Educación habría pagado 867.4 millones de pesos por la póliza de Seguros Reservas para estudiantes que era desconocido por los padres y por los propios alumnos.

Según detallaron, el presupuesto del Ministerio de Educación para este fin "se incrementó significativamente" en el 2024, sin justificación técnica clara.

"Solicitamos la realización de una auditoría del manejo de esos recursos ya que en el presupuesto de Minerd aparece una ejecución en seguros que pasó de 384.83 millones en 2022 a 1,928.62 millones en el 2024", sostuvieron.

El Banco Agrícola e Instituto Oncológico

Por otro lado, enfatizaron que varias denuncias públicas señalan que el Banco Agrícola supuestamente otorgó créditos con condiciones favorables o a tasa cero a funcionarios, políticos y personas sin vinculación al sector agropecuario, lo que constituye "un uso clientelar de los recursos destinados al desarrollo del campo dominicano".

"Solicitamos investigar los criterios de otorgamiento, verificar de manera exhaustiva los perfiles de los beneficiarios, determinar el alcance del favoritismo político del Banco y evaluar el desvío de la misión institucional", detalló Dantés.

De igual modo, los políticos aseguraron que se ha confirmado que cientos de medicamentos oncológicos de alto costo fueron encontrados vencidos o sin uso en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

"Muchas de estas medicinas fueron donadas por familias, con enormes sacrificios económicos. Médicos documentan que pacientes murieron por falta de estos medicamentos, mientras permanecían almacenados", denunció el PLD.

En ese sentido, dijeron que esta negligencia podría configurar delitos graves contra la salud pública y la vida.

El Inabie

Asimismo, los políticos del PLD detallaron que, en julio de 2025, la Dirección General de Compras Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República documentó violaciones en tres licitaciones del Inabie que impactan a 201 contratos.