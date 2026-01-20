La Fuerza del Pueblo cuestiona el manejo económico del Gobierno

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, aseguró este martes que la economía dominicana cerró el año 2025 con "señales claras" de deterioro, reflejadas en una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que se ubicó entre 2.1 % y 2.3 %, muy por debajo de su potencial histórico y de las proyecciones oficiales del Gobierno.

Durante una rueda de prensa, Toribio sostuvo que este menor crecimiento se ha traducido en una pérdida de dinamismo productivo, menos oportunidades económicas y una creciente presión sobre los ingresos de los hogares, especialmente entre los sectores de menores recursos.

Alza de precios golpea a los hogares

Toribio señaló que, aunque la inflación interanual cerró en 4.95 %, el impacto real en la población ha sido mayor, debido a que el renglón de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 8.19 %, afectando directamente el presupuesto de la mayoría de las familias.

Indicó que como consecuencia de este comportamiento, la canasta familiar alcanzó un costo de RD$ 48,542 al cierre de 2025, casi RD$ 3,000 más que un año antes, un nivel que calificó como inalcanzable para millones de dominicanos con ingresos informales o empleos precarios.

Toribio advirtió además que el mercado laboral mantiene debilidades estructurales, con una informalidad cercana al 55 % de la población ocupada, lo que deja a más de la mitad de los trabajadores sin estabilidad ni protección social frente al aumento del costo de la vida.

Deuda y gasto público en aumento

En cuanto a las finanzas públicas, explicó que el déficit fiscal se mantuvo alrededor del 3.5 % del PIB y que la deuda del Gobierno Central continuó en ascenso, creciendo a un ritmo aproximado de US$110 millones diarios y acumulando más de US$4,000 millones en los primeros once meses del año.

Precisó que, por segundo año consecutivo, la deuda creció más rápido que la economía, elevando el gasto en intereses y reduciendo el margen de inversión productiva.

Críticas sobre el crecimiento Toribio criticó que cerca del 87 % de los ingresos públicos se destine a gasto corriente, sin reflejarse en mejoras tangibles para la población. Afirmó que el país enfrenta un modelo económico agotado y llamó a reorientar el gasto hacia infraestructura, salud, educación y el fortalecimiento del empleo formal, con una planificación responsable y resultados medibles que impacten la calidad de vida de la ciudadanía.