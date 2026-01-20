×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fuerza del Pueblo
Fuerza del Pueblo

La Fuerza del Pueblo cuestiona el manejo económico del Gobierno

Afirma que el modelo económico del PRM está agotado

    Expandir imagen
    La Fuerza del Pueblo cuestiona el manejo económico del Gobierno
    De izquierda a derecha, los economistas, Luis Solís, Daniel Toribio y Daris Javier. (FUENTE EXTERNA)

    El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, aseguró este martes que la economía dominicana cerró el año 2025 con "señales claras" de deterioro, reflejadas en una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que se ubicó entre 2.1 % y 2.3 %, muy por debajo de su potencial histórico y de las proyecciones oficiales del Gobierno.

    Durante una rueda de prensa, Toribio sostuvo que este menor crecimiento se ha traducido en una pérdida de dinamismo productivo, menos oportunidades económicas y una creciente presión sobre los ingresos de los hogares, especialmente entre los sectores de menores recursos.

    Alza de precios golpea a los hogares

    Toribio señaló que, aunque la inflación interanual cerró en 4.95 %, el impacto real en la población ha sido mayor, debido a que el renglón de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 8.19 %, afectando directamente el presupuesto de la mayoría de las familias.

    Indicó que como consecuencia de este comportamiento, la canasta familiar alcanzó un costo de RD$ 48,542 al cierre de 2025, casi RD$ 3,000 más que un año antes, un nivel que calificó como inalcanzable para millones de dominicanos con ingresos informales o empleos precarios.

    Toribio advirtió además que el mercado laboral mantiene debilidades estructurales, con una informalidad cercana al 55 % de la población ocupada, lo que deja a más de la mitad de los trabajadores sin estabilidad ni protección social frente al aumento del costo de la vida.

    RELACIONADAS

    Deuda y gasto público en aumento

    En cuanto a las finanzas públicas, explicó que el déficit fiscal se mantuvo alrededor del 3.5 % del PIB y que la deuda del Gobierno Central continuó en ascenso, creciendo a un ritmo aproximado de US$110 millones diarios y acumulando más de US$4,000 millones en los primeros once meses del año.

    Precisó que, por segundo año consecutivo, la deuda creció más rápido que la economía, elevando el gasto en intereses y reduciendo el margen de inversión productiva.

    Críticas sobre el crecimiento

    Toribio criticó que cerca del 87 % de los ingresos públicos se destine a gasto corriente, sin reflejarse en mejoras tangibles para la población. Afirmó que el país enfrenta un modelo económico agotado y llamó a reorientar el gasto hacia infraestructura, salud, educación y el fortalecimiento del empleo formal, con una planificación responsable y resultados medibles que impacten la calidad de vida de la ciudadanía.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.