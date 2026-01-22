El expresidente de la República, Hipólito Mejía, ofreció una valoración positiva del gobierno del presidente Luis Abinader, al considerar que ha sido una gestión "buena", aunque reconoció que, como toda administración, enfrenta debilidades propias del ejercicio del poder.

Mejía hizo sus declaraciones en un tono espontáneo y directo, combinando respaldo político con observaciones críticas sobre el funcionamiento interno del Gobierno y el actual panorama institucional.

En ese contexto, el exmandatario sostuvo que el país necesita cambios reales en la administración pública, y no simples reubicaciones de funcionarios, al advertir que existe una expectativa ciudadana de transformaciones más profundas.

"Yo quiero cambio. Cambio. No traslados, los cambios", enfatizó.

Al referirse de manera específica a la gestión de Abinader, reiteró su valoración positiva, aunque señaló que en ocasiones el apego personal a determinados funcionarios puede retrasar decisiones necesarias.

"Siempre hay debilidades... A veces uno se coge mucho cariño de algunos funcionarios y de alguna gente", expresó.

Defensa del Banco Agrícola



Mejía también rechazó los rumores sobre supuestos problemas en el Banco Agrícola, calificándolos de infundados, y defendió la actual administración de la entidad, asegurando que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Indicó que el banco está bien administrado y enfocado en respaldar a los productores agropecuarios, a diferencia de gestiones pasadas, las cuales —según afirmó— estuvieron marcadas por irregularidades.

Finalmente, restó credibilidad a las críticas sin fundamento, al considerar que responden más a comentarios sin sustento que a evaluaciones técnicas reales.

Respaldo a una posible mujer presidenta

En el plano político y electoral, Mejía se mostró convencido de que el país avanza hacia un liderazgo femenino, destacando el crecimiento en los niveles de aceptación.

"Hace seis meses la apreciación era de 50 %, ahora es 82 %. De eso hay que estar consciente".

Incluso aseguró que República Dominicana tendrá una mujer presidenta, señalando que sectores de la Iglesia también han expresado esa percepción.

"A mí siempre me han gobernado mujeres, pero ahora hay una presidenta en el país".

Las declaraciones de Hipólito Mejía se producen en un momento marcado por debates sobre la continuidad de la comunicación gubernamental, los cambios en el tren administrativo y las proyecciones del escenario político nacional.