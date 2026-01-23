Leonel Fernández retoma agenda de juramentaciones de nuevos miembros de la FP

El expresidente dominicano y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), retomará este sábado su agenda de juramentaciones de nuevos miembros, con actividades programadas en el Distrito Nacional y en el municipio de Villa Altagracia.

Así lo informó este viernes la Secretaría de Comunicaciones del partido que encabeza el tres veces presidente de la República, mediante una nota de prensa enviada a Diario Libre.

La misiva indica que la primera actividad está pautada para las 11:00 de la mañana, con la juramentación de nuevos integrantes en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en el Distrito Nacional, donde dirigentes y simpatizantes están programados formalizar su ingreso a la Fuerza del Pueblo en un acto encabezado por Fernández, de 72 años de edad.

En horas de la tarde, a las 4:00 de la tarde Fernández se trasladará a Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal, para encabezar la juramentación de nuevos miembros provenientes de los distritos municipales La Cuchilla y Medina, en un encuentro que tendrá lugar en el local de la Asociación de Productores Orgánicos de Villa Altagracia (Asoprovilla).

Estrategia de expansión

La nota señala que estas actividades forman parte de la estrategia de expansión territorial y consolidación orgánica que impulsa la Fuerza del Pueblo, con énfasis en la integración de nuevos liderazgos comunitarios, sociales y políticos en distintos puntos del país.

La dirección del partido destacó que "las juramentaciones reflejan el descontento ciudadano con el actual partido de gobierno", al señalar que durante este fin de semana se sumarán a las filas de la Fuerza del Pueblo dirigentes provenientes del oficialismo y de otras organizaciones políticas.

El partido Fuerza del Pueblo nació en el año 2019 y se estrenó en una contienda electoral en 2020, en las elecciones municipales. En la actualidad, el partido cuenta con una representación de tres senadores, 27 diputados, seis alcaldes, 109 regidores y dos diputados en el Parlamento Centroamericano.