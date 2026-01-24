El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, arremetió contra el Gobierno por el incremento sostenido de los precios de los alimentos, la falta de supervisión en la ejecución de obras públicas, el deterioro del sistema de salud y el escándalo que envuelve al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante una actividad de juramentación de nuevos miembros en la provincia Elías Piña, Fernández acusó a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de fracasar en la estabilización de los precios de la canasta familiar y afirmó que garantizar la alimentación es una obligación fundamental del aparato estatal.

El tres veces presidente de la República señaló que productos básicos como el plátano, los huevos y el aceite han registrado aumentos constantes, mientras los ingresos permanecen estancados.

"En los cinco años de gobierno del PRM, la canasta familiar se ha incrementado en 14,000 pesos. Hoy cuesta 14,000 pesos más que en el año 2020", enfatizó.

El dirigente político añadió que este aumento ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los hogares, empujando a miles de familias a una situación de inestabilidad económica. A su juicio, el alto costo de vida se ha convertido en uno de los principales factores de malestar social en el país.

Crisis en el sistema de salud

En cuanto al sistema de salud, Fernández calificó como una "catástrofe" la situación del Senasa, y denunció que la institución ha sido debilitada para favorecer intereses particulares.

"Pueden ver lo que pasa con la salud, ¿ustedes se imaginan la catástrofe que ha ocurrido con el Senasa? Han quebrado al Senasa para enriquecer a altos funcionarios del sector de la salud", expresó.

También criticó la calidad de las obras públicas por fallas estructurales, especialmente en hospitales. Citó el colapso de techos en centros de salud en construcción o remodelación, como ocurrió en un hospital de Azua en diciembre del año pasado.

"Este gobierno es un desastre, una catástrofe. Hay una ira popular creciente, y la gente lo que quiere es que llegue un nuevo gobierno responsable, vinculado al pueblo, con visión y con la capacidad ya probada de producir transformaciones reales en beneficio de la mayoría", agregó.

Juramentación de nuevos miembros

Durante la actividad se integraron al partido exmiembros del PRM, incluyendo al regidor Félix Manuel Sánchez; la abogada Ligia Alfonza Figuereo, con más de 20 años de ejercicio como jueza de primera instancia; y los productores agropecuarios Eusebio Fortuna y Alfonso Jiménez.

También se incorporaron a la Fuerza del Pueblo dirigentes y profesionales como Benjamín Polanco, Julio Ángel Paniagua, Jernry Cuello Jiménez, Ángel María Jiménez, Nabel Adames, Ramón Raúl Vázquez, Francis Encarnación, Héctor Encarnación, Luis Alberto Valdez, Santos Herminio Cueva, Nurys Lauris Encarnación, Carlos Isaías Díaz y Roberto Encarnación, entre otros líderes comunitarios de la región fronteriza.

La organización política informó que estas juramentaciones forman parte de una agenda nacional de fortalecimiento estructural , que continuará durante la tarde de este sábado 23 de enero con nuevas actividades encabezadas por Leonel Fernández en Villa Altagracia .

de , que continuará durante la tarde de este sábado 23 de enero con nuevas actividades encabezadas por en . En ese municipio, el exmandatario liderará la juramentación de dirigentes de los distritos municipales La Cuchilla y Medina, en la sede de la Asociación de Productores Orgánicos de Villa Altagracia (Asoprovilla).

En la actividad también participaron miembros de la Dirección Política del partido: el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Ramón Aquino García —titular de la Secretaría de Seguridad y Defensa—, y el general retirado Dámaso Piña.