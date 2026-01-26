Juventud del PLD denuncia abandono del Gobierno y exige políticas integrales

Carolina Wegmuller, secretaria de la Juventud del PLD, durante la rueda de prensa en la que estuvo acompañada de otros jóvenes peledeístas. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes lo que calificó como abandono, desprecio e indiferencia del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hacia la juventud dominicana, y reclamó la adopción urgente de políticas públicas integrales que garanticen empleo, educación, salud y oportunidades reales para los jóvenes.

La denuncia fue hecha en una rueda de prensa encabezada por Carolina Wegmuller, titular de la Secretaría de la Juventud del PLD, junto a otros jóvenes peledeístas, con motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte, a quien definieron como "ejemplo eterno de liderazgo joven y compromiso con una nación justa".

Wegmuller sostuvo que, a pesar de que los jóvenes representan el 32 % de la población nacional, enfrentan una situación "crítica y alarmante", marcada por la precariedad laboral, la exclusión educativa, la violencia y la falta de apoyo estatal. Afirmó que las promesas realizadas por el PRM durante la campaña electoral no se han traducido en políticas efectivas.

Entre los principales problemas expuestos, citó la alta desocupación juvenil, que alcanza el 12.8 % en menores de 24 años, con un impacto desproporcionado en las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo llega al 17.7 %. Advirtió además sobre la inserción temprana en el empleo informal, sin seguridad social ni derechos laborales, lo que, según dijo, condena a miles de jóvenes a trayectorias laborales precarias desde el inicio de su vida productiva.

La dirigente juvenil también alertó sobre el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que afecta al 12.4 % de ese segmento poblacional, pero que se eleva al 28.2 % en el caso de las mujeres, frente al 13.6 % de los hombres. Atribuyó esta brecha a la ausencia de una política pública de cuidados, a los embarazos tempranos y a las cargas no remuneradas que recaen sobre las jóvenes.

En materia de emprendimiento, denunció la inexistencia de una política pública integral para jóvenes empresarios, pese a que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen la mayor parte del tejido productivo nacional. Señaló la falta de programas de incubación, acompañamiento técnico y acceso a financiamiento, así como el impacto negativo del anticipo fiscal sobre los negocios emergentes.

Wegmuller también abordó la violencia juvenil, indicando que el 53 % de las víctimas de homicidio en el país corresponde a jóvenes de entre 15 y 34 años, y que una de cada cuatro adolescentes mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Afirmó que estos datos evidencian una relación directa entre violencia y exclusión social.

Otros temas denunciados fueron las limitadas oportunidades reales para estudiar, la insuficiencia de becas, la situación de instituciones técnicas como el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), y las fallas del sistema de salud, que, según expuso, niega cobertura a jóvenes con enfermedades de alto costo. Citó casos específicos de jóvenes cuyos tratamientos no son cubiertos por el seguro estatal.

Asimismo, criticó el manejo de las estancias infantiles, recordando que durante el gobierno del PLD más de 303 mil niños y niñas recibían atención en estancias y centros integrales, muchos de los cuales —aseguró— permanecen inconclusos tras cinco años de gestión del PRM.

Como salida a esta situación, la Secretaría de la Juventud del PLD exigió al Gobierno la adopción de una Estrategia Nacional de Juventud, con metas claras, indicadores verificables y presupuesto definido, sustentada en prioridades como el empleo juvenil y el primer empleo formal, la creación de una red nacional de cuidados, programas de reenganche educativo y laboral, apoyo real al emprendimiento joven, más becas, atención integral a la salud mental y supervisión del sistema de estancias infantiles.

"Se nos exige cargar el futuro del país, pero se nos niegan oportunidades, apoyo y protección", expresó Wegmuller, al concluir que invertir en la juventud no es un gasto, sino una decisión clave entre el progreso o el estancamiento nacional.