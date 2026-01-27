Ven inequidad en reparto de RD$1,620 millones a los partidos políticos

Boleta electoral con los 34 partidos que participaron en elecciones del 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Los partidos y movimientos políticos recibirán RD$1,620 millones para financiar sus actividades a través de la Junta Central Electoral (JCE), mediante un sistema de distribución que entregará la mayor parte del pastel a los grandes y beneficiará a algunos que ni siquiera participaron en las últimas elecciones.

La JCE publicó el viernes la resolución en la que distribuyó los fondos haciendo los ajustes que ordenó la sentencia 10/2025 del Tribunal Superior Electoral (TSE). Este año el Congreso aprobó en el Presupuesto General del Estado 120 millones de pesos adicionales a los 1,500 millones de pesos que se repartieron en 2025.

A los partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos en las últimas elecciones se reparten el 80 % de los recursos, sin importar su nivel de votación. Los que entran en esta categoría son los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD).

La JCE les transferirá 432 millones de pesos a cada uno, es decir, 32 millones de pesos más que el año pasado.

El TSE mandó a asignar los montos a partir de la suma de todos los votos que se obtuvieron en las últimas elecciones, y no en base al nivel de elección donde la agrupación política obtuvo mayor porcentaje, como se hacía antes.

El gran ganador con esta reforma fue País Posible (PP), dirigido por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Milton Morrison, al que se le asignaron 5.2 millones de pesos a principios del 2025, pero ahora le corresponden 38.88 millones de peso.

Tres partidos bajaron del 1 % por la misma ecuación y su financiamiento cayó de los 25.9 millones de pesos a los 3.9 millones. Son ellos Esperanza Democrática (ED), Justicia Social (JS) y Partido de Unidad Nacional (PUN).

Los movimientos

Organizaciones con pocos poco más de 100 votos, que no participaron en las elecciones de 2024 o que fueron fundados recientemente recibirán RD$3.9 millones, al igual que el resto de los partidos pequeños.

El delegado técnico del PRM, Robert Arias, y el de la FP, Javier Ubiera, coinciden en que es injusto entregar los mismos recursos a agrupaciones tan pequeñas.

"No es justo que un movimiento de un municipio reciba lo mismo que un partido que, aunque sea minoritario, tienen una estructura diseminada en todo el país", cuestionó Ubiera.

Arias aboga por un sistema que reparta según la cantidad de votos y cree que los que no logran un desempeño mínimo en las elecciones deberían salir del sistema.

Las organizaciones agraciadas son el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), Movimiento Político Nosotros Pa´ Cuando (MCNPC), Movimiento Político Águila (MA), Movimiento Humanista Independiente (MHI), Movimiento Cívico Cabrereño (MCC) y el Movimiento Confraternidad Dominicana (CCD).

Financiamiento "absurdo" El financiamiento a los partidos debe analizarse, tomando en cuenta que existe una fiscalización precaria de esos recursos, en opinión de Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana. Considera absurdo entregar esa cantidad de dinero en un país con un padrón de 8.1 millones y propone una reforma electoral para disminuirlo. El delegado de FP en la JCE, Javier Ubiera, defiende el sistema por la importancia que tienen los partidos para la democracia. "Tenemos que entenderlo y valorarlo y no verlo como un gasto, sino un aporte necesario para la estabilidad social y económica".