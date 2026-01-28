El PLD hace su primera reunión del año para avanzar escogencia de candidato presidencial

El PLD discute la elección de su candidato presidencial 2028 en reunión del Comité Político. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HITALDO )

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabeza este miércoles su primera reunión del año con el objetivo de avanzar en la escogencia de su candidato presidencial para las elecciones del 2028.

La reunión se enmarca dentro del plan que el PLD inició en el 2025, cuando prometió que el proceso para escoger a la figura presidencial que competirá en los comicios iniciaría en el 2026 con la elección de un aspirante que sería ratificado como candidato en el 2027.

La reunión del Comité Político del PLD se inició a las 10:15 de la mañana de este miércoles y su agenda incluye la discusión del análisis de coyuntura, que incluye un informe financiero y un informe de la línea organizativa.

Luego el grupo discutirá el tema central que es el proceso de elección de la candidatura presidencial, en el que se presentará el protocolo para los aspirantes y un informe electoral.

Decisión del TSE

El PLD sigue con sus planes de escoger a un aspirante presidencial pese a que una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió, de manera provisional, la reunión que realizaría el comité central de esa organización política en donde oficializarían cuáles serán las personas que disputarán la candidatura presidencial.

De hecho, la misma Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, ordena que los candidatos a puestos electivos deben designarse en el año pre electoral, es decir, en el 2027.

Cuando el PLD anunció sus intenciones de escoger a su aspirante presidencial antes del tiempo reglamentario, varios políticos de la organización opositora rechazaron públicamente las intenciones del partido por considerar que eran injustas frente a los postulantes.

Tras la sentencia del TSE y las críticas internas, el PLD dijo que respeta las decisiones de los tribunales, pero consideró que es un acto de intrusión.