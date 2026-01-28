El PLD presentará en febrero su lista preliminar de aspirantes presidenciales

La cúpula del PLD acordó reunir al Comité Central el próximo 22 de febrero para mostrarle el listado de dirigentes. ( FUENTE EXTERNA )

Después de reunirse por más de dos horas en su primer encuentro del año, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió este miércoles convocar para febrero al Comité Central de la organización, con el objetivo de presentarle el listado preliminar de los aspirantes presidenciales que desean competir en las elecciones de 2028.

Aunque la Ley 20-23, orgánica del Régimen Electoral, establece que los candidatos deben ser presentados en el año 2027, el PLD ya da sus primeros pasos para escoger a un aspirante presidencial que posteriormente sería ratificado como candidato dentro de los plazos legales.

El secretario general de la militancia opositora, Johnny Pujols, informó que la cúpula peledeísta acordó reunir al Comité Central el próximo 22 de febrero para mostrarle el listado de dirigentes que desean figurar en la boleta presidencial de cara a las elecciones de 2028.

"Ese día es para conocer ese protocolo y para perfilar la lista preliminar de aspirantes, la lista de aspirantes presidenciales", detalló Pujols.

Diez días antes, el Comité Político volverá a reunirse para organizar la agenda de ese encuentro del Comité Central y definir todos los puntos que se debatirán.

Un proceso truncado

En marzo de 2025, el PLD había decidido que a inicios de 2026 tendría a su candidato presidencial, tras agotar los trabajos de elección; sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) frenó esas intenciones al calificarlas de "ilegales".

La decisión tampoco fue bien recibida dentro del mismo partido, desde donde dirigentes opositores rechazaron la medida al considerarla extemporánea e injusta para todos los aspirantes que deseaban competir.

En ese contexto, el PLD reorganizó su agenda y pautó la escogencia de su candidato para el año 2026.

En noviembre de 2025, el expresidente Danilo Medina se reunió con los aspirantes presidenciales hasta la fecha y se determinó que la elección del candidato presidencial se realizaría en el último trimestre de 2026.

Algunos de los dirigentes que ya han manifestado sus intenciones de competir internamente en el PLD por la candidatura presidencial son Abel Martínez, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, entre otros.

Leer más De los presidenciables del PLD, solo Francisco Javier se inscribió dentro del plazo