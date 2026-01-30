Trayectoria de Ramón Alburquerque: una vida marcada por la firmeza

Ramón Alburquerque posa al lado de un cuadro con la figura del líder político José Francisco Peña Gómez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, quien falleció este viernes, fue un reconocido dirigente político y figura influyente de la vida pública nacional.

Alburquerque se distinguió a lo largo de su trayectoria por su firmeza de principios, pensamiento visionario y compromiso con el desarrollo.

Nacido el 5 de junio de 1949 en la provincia Monte Plata, Alburquerque fue senador por esa demarcación durante cuatro períodos consecutivos y ocupó la presidencia del Senado en tres ocasiones en el periodo 1998-2000.

Su formación académica incluye estudios de ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y continuación de esa carrera en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, así como formación en economía, planificación y desarrollo económico en prestigiosas universidades internacionales.

Te puede interesar Fallece Ramón Alburquerque, expresidente del Senado y dirigente político

Durante su trayectoria pública, Alburquerque desempeñó importantes cargos en el sector estatal, incluyendo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y titular de la Comisión Nacional de Energía, entre otros.

Momento recordado en su carrera

Uno de los momentos más recordados del líder político fue lo ocurrido en 1999 en la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Cuando Alburquerque y otros senadores querían pasar el cerco policial, durante una protesta dijo la frase "Entren to´, coño", iniciando así un forcejeo con la Policía Nacional.

Te puede interesar "Veo el Congreso demasiado controlado por el Poder Ejecutivo y eso no es bueno para la democracia"

Liderazgo en el Partido Revolucionario Dominicano

En el 2005, Alburquerque llegó a ser presidente del Partido Revolucionario Dominicano, tras un proceso de renovación interna.

Fallecimiento

Su fallecimiento enluta al liderazgo político del país y a sectores que reconocen su aporte al debate democrático y a la institucionalidad dominicana. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.

Su hija, Mónica Alburquerque Mora, comunicó el deceso con un emotivo mensaje en el que destacó la trayectoria personal y pública de su padre.

"Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos. Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz", escribió.