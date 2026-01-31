Personalidades políticas expresan pesar por el fallecimiento de Ramón Alburquerque

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también se dio cita al velatorio y definió a Ramón Alburquerque como un hombre brillante, trabajador y de amplios conocimientos ( DARE COLLADO )

Diversas personalidades del ámbito político han expresado su pesar por el fallecimiento del expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque, quien murió la mañana del viernes a los 76 años, tras perder la batalla contra el cáncer de hígado.

Desde tempranas horas de este sábado, dirigentes políticos, funcionarios, y representantes de distintas organizaciones han acudido a la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero, para manifestar su solidaridad a la familia y resaltar el legado político y humano de Alburquerque.

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, lamentó el fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque, a quien definió como un hombre de amplios conocimientos y una figura clave en la historia política del país.

Mejía reveló que había conversado con Alburquerque apenas 10 días antes de su muerte y aseguró que, pese a su enfermedad, se mostraba animado.

"Yo hablé con Ramón hace 10 días y lo sentí muy animado, dentro del conocimiento que yo tenía de lo que es el cáncer", expresó, al tiempo que reconoció la gravedad de la enfermedad, a la que calificó como "maldita".

El exmandatario destacó el legado político dejado por Alburquerque y llamó a honrar sus principios. "Ramón dejó una historia política en el país, y es lo importante; nosotros debemos ser consecuentes con eso que él predicó. Hasta el entren to' hay que recordarlo", afirmó.

De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, definió a Alburquerque como una figura intelectual y democrática y que su muerte representa una pérdida significativa para la nación. "Nuestro amigo y hermano ha partido a destiempo. Ramón Alburquerque fue presidente del Senado en tres períodos consecutivos", manifestó.

El legislador destacó el compromiso y la entrega del dirigente político a las mejores causas nacionales. "Entendemos que el país ha perdido a un intelectual, a un hombre entregado a las mejores causas del país, un hombre que se caracterizó por ser un defensor de la democracia de la República Dominicana", afirmó.

Asimismo, reiteró que el legado de Alburquerque trasciende su labor política. "El país ha perdido a un gran intelectual, a un hombre que se dedicó a trabajar en beneficio del país, pero sobre todo a esa lucha titánica en favor de la democracia", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/whatsapp-image-2026-01-31-at-122900-pm-d59f9f49.jpeg

De los Santos informó que, en su honor, este domingo en el Congreso Nacional se realizará un reconocimiento a su trayectoria legislativa y que resaltaran los detalles de todas las leyes de Alburquerque creó, construyó e impulsó.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también se dio cita al velatorio y definió al expresidente del senado como un hombre brillante, trabajador y de amplios conocimientos.

Destacó la calidad humana e intelectual del Alburquerque. "Era una persona de una sabiduría extraordinaria, un hombre brillante, y lamentamos profundamente su fallecimiento", manifestó.

La alcaldesa señaló que tuvo la oportunidad de acompañarlo durante el proceso de su enfermedad y que lo visitó pocos días antes de su muerte. También recordó la experiencia de haber trabajado junto a Alburquerque, resaltando su vocación de servicio y disciplina laboral.

Mejía subrayó que el ejemplo de vida del dirigente político debe servir de referencia para las nuevas generaciones. "Ese ejemplo de él, además de su formación académica muy amplia, creo que es importante resaltarlo para los jóvenes", puntualizó.

Mientras que, en la capilla, entre coronas de flores y abrazos, familiares, decenas de amigos y allegados lloran y lamentan su partida, recordándolo como un hombre honrado y trabajador.

Duelo oficial

Mediante el decreto número 62-26, el presidente Luis Abinader declaró el 1 de febrero como día de duelo oficial, con motivo del fallecimiento del dirigente político.

El decreto dispone que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes y que la Bandera Nacional ondee a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres continuarán el domingo, con una misa de cuerpo presente a las 9:30 de la mañana. Posteriormente, a las 10:30, se realizará un acto solemne en el Congreso Nacional, seguido de una parada a las 11:30 en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A las 12:30 del mediodía, partirá el cortejo fúnebre hacia el Jardín Memorial, donde recibirá cristiana sepultura.