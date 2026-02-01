Danilo sobre próximas elecciones: "Que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar"

Danilo Medina, presidente del PLD, juramentó a jóvenes de Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El expediente Danilo Medina cerró este domingo la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acuda a las próximas elecciones apoyando a otras organizaciones políticas, pues solo aceptaría alianzas con quienes los apoyen a ellos.

En franca alusión a la Fuerza del Pueblo (FP) y a Leonel Fernández, Medina indicó:

"Hay gente que anda soñando que va a ganar las elecciones, incluso vendiendo la falsa idea de que somos lo mismo, que nosotros terminaremos uniendo nuestras fuerzas con ellos. El único partido que queda en la República Dominicana, fundado por el compañero Juan Bosch, es el PLD".

Danilo Medina juramentó a jóvenes de Santo Domingo Norte en el PLD. La actividad se realizó en el club Rafael Osvaldo Mercedes.

Dijo estar abierto a formar coaliciones, siempre y cuando sean encabezadas por el PLD.

"Todo el que quiera aliarse con nosotros, que se alíe; es bienvenido, pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar. No se equivoquen: el único voto que se echará por el PLD será el voto que está en la boleta morada", advirtió.

En ese orden, se refirió al exalcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, quien ganó en 2020 desde el PLD, pero luego se cambió a la FP y perdió las elecciones de 2024 en una alianza entre ambos partidos.

"No se puede volver a inventar regalándole la candidatura a síndico a una persona que no sea del PLD aquí en Santo Domingo Norte (SDN). Santo Domingo Norte se había convertido en un bastión del PLD y no se puede regalar la plaza donde el partido está ganando. El próximo alcalde de SDN tiene que ser un militante del PLD", remarcó.

El exmandatario juramentó a cientos de simpatizantes de ese municipio en el club Rafael Osvaldo Mercedes, donde trató de levantar la moral de la militancia morada y la llamó a reactivar el trabajo político y defender su obra de gobierno.

Dijo que actualmente están cambiando su estructura para que el PLD sea un partido organizado en mesas y recintos electorales, alrededor de los cuales se articulen sus miembros.

El candidato

El PLD se apresta a elegir a su candidato presidencial, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que se lo prohibió.

Danilo Medina defendió esta decisión alegando que no se trata de elegir un candidato, sino de "comenzar a disminuir el número de aspirantes a la Presidencia, estableciendo el perfil que el PLD quiere para su próximo candidato".

Para ello, celebrarán una reunión del Comité Político el próximo 12 de febrero y otra del Comité Central el día 22. A partir de ahí fijarán la fecha para realizar la consulta interna y seleccionar al aspirante y, para cumplir con las formalidades legales, presentarlo en la fecha que exige la ley, a finales de octubre de 2027.