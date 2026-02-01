El exsenador José del Castillo se juramenta en la Fuerza del Pueblo

José del Castillo y su esposa, Charinée Ovalles, durante la juramentación por Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

José del Castillo Saviñón, exsenador de la provincia Barahona y exmiembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formalizó este domingo su ingreso a la Fuerza del Pueblo (FP) en un acto de juramentación encabezado por el presidente del partido, Leonel Fernández, en el que le siguieron los pasos su equipo político y decenas de seguidores.

Una nota de prensa señala que Del Castillo Saviñón manifestó que "es un privilegio y una inmensa alegría dar este paso junto a más de 300 nuevos compañeros que, junto a nosotros, militaron en la antigua casa, entre los cuales están 10 pasados miembros del Comité Central; los regidores actuales de Barahona, Canoa y Bahoruco; así como más de 23 presidentes de intermedios con sus respectivas estructuras de base de la región Enriquillo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país".

Agradeció, además, el apoyo de su familia, especialmente de su esposa, Charinée Ovalles; su madre Hilda Saviñón, y sus hijos. Reconoció el compromiso de su equipo político y de todos los militantes que decidieron sumarse a la FP

A su juicio, la Fuerza del Pueblo, inspirada en la visión del profesor Juan Bosch, representa el futuro para quienes aspiran a una transformación social profunda. Además, enfatizó la importancia del liderazgo de Leonel Fernández, a quien atribuyó los mayores ciclos de crecimiento económico, estabilidad social y fortalecimiento institucional del país. También elogió la figura de Omar Fernández por aportar frescura y renovar la oferta política, atrayendo a nuevos electores.

Del Castillo hizo referencia a los retos económicos actuales, señalando la caída del crecimiento en 2025 y el incremento de la inflación en alimentos, según cifras del Banco Central. También criticó la gestión pública actual por su "improvisación" y la disminución de la inversión pública a niveles históricos, así como el retroceso en el sector eléctrico, que ha incrementado las pérdidas y el costo del subsidio.

Leonel y Omar, dupla política letal para el adversario

La ceremonia contó con la presencia del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, así como familiares, invitados especiales, representantes de la prensa y más de 300 nuevos integrantes provenientes de diferentes regiones del país.

Del Castillo Saviñón fue enfático al afirmar que "Leonel, junto a Omar, encarnan esa mezcla poderosa de solidez institucional, experiencia de Estado, visión internacional y frescura renovadora"