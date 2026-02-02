FP advierte que economía de RD pierde ventaja regional: "Crecimos menos y la comida subió más"

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, advirtió este lunes que la República Dominicana cerró 2025 con un "giro preocupante" frente a Centroamérica y que, a su entender, pasó de liderar el crecimiento regional a quedar rezagada, mientras la inflación de los alimentos continuó presionando a los hogares de menores ingresos.

Mediante una nota de prensa Toribio señaló que, según el desempeño comparado, en 2025 varios países de la región crecieron cerca de 4 % o más, mientras la economía dominicana se desaceleró a 2.1 %, "un frenazo que se refleja en empleo, ventas y expectativas", añadió.

En el plano de precios, recordó que aunque la inflación general cerró en 4.95 % dentro del rango meta, el dato que pesa en la vida diaria es la composición: alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 8.19 %.

"Se puede decir ´estamos dentro´ del rango meta, pero el colmado ajusta primero y el salario real pierde fuerza. La meta no consuela cuando el plato se encarece", afirmó Toribio.

Aseguró que en 2025, la República Dominicana registró un crecimiento económico de 2.1 %, un desempeño inferior al de varios países de Centroamérica. La inflación alcanzó 4.95%, mientras que el aumento en los precios de los alimentos llegó a 8.19 %, afectando a los hogares de menores ingresos.

Llamado a medidas concretas

Toribio sostuvo que la discusión pública debe pasar de la celebración de promedios a la gestión de los factores que encarecen la vida.

Planteó acciones puntuales como más competencia y supervisión efectiva de mercados, r deducción de costos logísticos, r reglas claras y fiscalización en cadenas de distribución y un enfoque en productividad para sostener salario real.

"Crecimiento bajo y comida cara empujan la pobreza. Si no se corrige la estructura que encarece la vida, el país seguirá perdiendo la ventaja que construyó desde 1996 sin ganar lo que importa: vivir con menos presión", concluyó.

