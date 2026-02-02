FP advierte que economía de RD pierde ventaja regional: "Crecimos menos y la comida subió más"
El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, señaló que el crecimiento de 2.1 % en 2025 refleja un rezago regional
El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, advirtió este lunes que la República Dominicana cerró 2025 con un "giro preocupante" frente a Centroamérica y que, a su entender, pasó de liderar el crecimiento regional a quedar rezagada, mientras la inflación de los alimentos continuó presionando a los hogares de menores ingresos.
Mediante una nota de prensa Toribio señaló que, según el desempeño comparado, en 2025 varios países de la región crecieron cerca de 4 % o más, mientras la economía dominicana se desaceleró a 2.1 %, "un frenazo que se refleja en empleo, ventas y expectativas", añadió.
- En el plano de precios, recordó que aunque la inflación general cerró en 4.95 % dentro del rango meta, el dato que pesa en la vida diaria es la composición: alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 8.19 %.
"Se puede decir ´estamos dentro´ del rango meta, pero el colmado ajusta primero y el salario real pierde fuerza. La meta no consuela cuando el plato se encarece", afirmó Toribio.
Aseguró que en 2025, la República Dominicana registró un crecimiento económico de 2.1 %, un desempeño inferior al de varios países de Centroamérica. La inflación alcanzó 4.95%, mientras que el aumento en los precios de los alimentos llegó a 8.19 %, afectando a los hogares de menores ingresos.
Llamado a medidas concretas
Toribio sostuvo que la discusión pública debe pasar de la celebración de promedios a la gestión de los factores que encarecen la vida.
Planteó acciones puntuales como más competencia y supervisión efectiva de mercados, rdeducción de costos logísticos, rreglas claras y fiscalización en cadenas de distribución y un enfoque en productividad para sostener salario real.
"Crecimiento bajo y comida cara empujan la pobreza. Si no se corrige la estructura que encarece la vida, el país seguirá perdiendo la ventaja que construyó desde 1996 sin ganar lo que importa: vivir con menos presión", concluyó.