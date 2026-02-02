El PLD denuncia colapso del sistema hospitalario: emergencias deterioradas y falta de medicamentos

Miembros de la Secretaría de Salud del PLD mientras denunciaban el colapso de los hospitales en RD. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por lo que calificó como "un deterioro generalizado" del sistema público de salud y exigió transparencia e intervención urgente para garantizar una atención digna a los pacientes en los hospitales del país.

En su habitual rueda de prensa de todos los lunes, la organización opositora afirmó que ha recibido denuncias de personal sanitario, familiares de pacientes y usuarios del régimen subsidiado, quienes reportan retrasos en procedimientos médicos, escasez de insumos, fallas estructurales en centros hospitalarios y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos.

Entre las principales problemáticas denunciadas, Rafael Gonzalez, el secretario de Salud del PLD, mencionó la suspensión de cirugías por fallas en áreas quirúrgicas, la saturación de emergencias que provoca la retención prolongada de ambulancias del sistema 9-1-1, el desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales y la inoperatividad de equipos médicos por falta de habilitación técnica.

Estructuras dañadas

También citó casos específicos en materia estructural, como el derrumbe del segundo nivel del Hospital Materno Infantil de Azua, actualmente en construcción, y el colapso de plafones en el Hospital Regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, recientemente inaugurado.

A estos se suman, según el PLD, el deterioro progresivo del Hospital Francisco Moscoso Puello, el estado de abandono del Hospital Jacinto Mañón de San Cristóbal y la suspensión de cirugías en el Hospital Salvador Gautier por filtraciones que inundan el área quirúrgica.

En el caso del Hospital José María Cabral y Báez, el partido denunció una crisis en el servicio de emergencias, señalando que la falta de espacio y camillas provoca una retención promedio de ambulancias del Sistema 9-1-1 de hasta dos horas y media.

La militancia opositora también expresó preocupación por la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), específicamente en el régimen subsidiado, donde, según denunció, se han reportado dificultades para aprobar procedimientos y materiales de alto costo, incluidos insumos necesarios para cirugías.

Las soluciones del PLD

Ante este panorama, el PLD planteó una serie de medidas que, a su juicio, podrían implementarse de inmediato, entre ellas la publicación periódica de los criterios de aprobación de procedimientos en Senasa, una auditoría técnica independiente de los hospitales intervenidos en los últimos años y la puesta en marcha de un plan nacional de mantenimiento hospitalario.

Asimismo, exigió un informe detallado sobre las reclamaciones del programa de Alto Costo, información clara del Ministerio Público sobre investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos médicos y la presentación de un plan verificable por parte de la dirección del Servicio Nacional de Salud (SNS) para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios.

El PLD afirmó que mantendrá una oposición "responsable y vigilante" y advirtió que no descarta impulsar acciones y manifestaciones para reclamar un mejor servicio sanitario.