Eduardo Estrella destaca valores de DxC en su 16 aniversario

Eduardo Estrella, fundador de DXC, durante la misa de acción de gracias por el 16 aniversario del partido. ( FUENTE EXTERNA )

El fundador del partido Dominicanos (DxC) por el Cambio, Eduardo Estrella, aseguró este martes que a lo largo del tiempo la organización no ha perdido sus principios.

"Algo que nos distingue como partido y que nos hace sentir profundamente satisfechos es que, a lo largo de este tiempo, esta organización no ha perdido sus principios", expresó Estrella, al dirigirse a los asistentes durante una misa de acción de gracias en conmemoración del 16 aniversario de DxC, realizada en la parroquia El Buen Pastor y oficiada por el padre Manuel Antonio García.

En la ceremonia, Estrella resaltó la trayectoria de la organización y su compromiso con los valores democráticos, la ética y el servicio al país que la han caracterizado desde su creación.

Durante su discurso destacó que el partido Dominicanos por el Cambio ha mantenido una conducta pública basada en la honestidad, un valor que ha guiado de manera constante las acciones del partido desde su fundación, el 17 de enero de 2010.

Eduardo Estrella hizo un llamado a cada miembro de la organización a contribuir al fortalecimiento constante del grupo político y reafirmó su compromiso de trabajar día a día con dedicación en favor de las dominicanas y dominicanos que más lo necesitan.

Ofrenda floral

Al finalizar la misa, se trasladaron al Parque Independencia, en la Zona Colonial, Distrito Nacional, donde se desarrolló un desfile solemne encabezado por Mateo Espaillat, presidente de DxC, llevando la Bandera Nacional y del partido hasta llegar el Altar de la Patria, donde se depositó una ofrenda floral en honor a los padres fundadores de la nación, como muestra de respeto a la historia nacional y los ideales de libertad, soberanía y democracia.

El DxC aseguró que con esa conmemoración afianza su vocación de servicio, su compromiso con el fortalecimiento institucional y su decisión de seguir trabajando, desde la política responsable y ética, en favor del bienestar de todos los dominicanos.

En los actos conmemorativos participaron las principales autoridades del Partido Dominicanos por el Cambio, entre ellos Mateo Espaillat, presidente del DxC; Gilberto Valdez, primer vicepresidente nacional; Luis Coronado, secretario general; Liqui Pascual, secretario nacional de organización, así como miembros de los Consejos Político y Ejecutivo, dirigentes, miembros e invitados especiales.