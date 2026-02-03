Johnny Pujols dice que el PLD llevará candidato propio y no será partido acompañante

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó este martes que esa organización política no puede renunciar a su razón de ser ni asumir un rol subordinado frente a otras fuerzas políticas, por lo que concurrirá a las próximas elecciones con un candidato presidencial propio.

Pujols recordó que el PLD cuenta con más de cinco décadas de existencia y alrededor de veinte años de experiencia en el ejercicio del gobierno, lo que —dijo— le impone la responsabilidad de mantener una agenda, una visión programática y un propósito definidos.

"El PLD no puede convertirse en un partido acompañante; debe tener su propio candidato presidencial", expresó, al considerar que esta postura contribuye al fortalecimiento de la democracia y del sistema de partidos.

El dirigente explicó que la función esencial de los partidos políticos es presentar al país una propuesta clara de gobierno, por lo que la organización morada se articulará en torno a una candidatura que permita cohesionar al partido y ofrecer una alternativa frente a la situación que, a su juicio, vive la República Dominicana.

Llama a una oposición firme

En ese contexto, llamó a las fuerzas opositoras a ejercer una oposición firme, responsable y coherente, al tiempo que señaló que la crítica es una obligación cuando se está fuera del poder.

Pujols sostuvo que el PLD ha cumplido su rol opositor y exhortó a su dirigencia y militancia a acercarse a la sociedad y asumir, con responsabilidad, el objetivo de volver a gobernar para transformar la vida de los dominicanos.