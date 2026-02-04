Partido Fuerza del Pueblo denuncia deterioro del servicio de agua potable en Santiago

Hamlet Otáñez, secretario de agua potable y saneamiento de la Fuerza del Pueblo (FP), denuncia deterioro del servicio de agua en Santiago. ( DIAIRO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El secretario de agua potable y saneamiento de la Fuerza del Pueblo (FP) y miembro de la dirección política del partido, Hamlet Otáñez, denunció este miércoles el presunto deterioro en la calidad y eficiencia de los servicios públicos, especialmente del servicio de agua potable, situación que según afirmó afecta de manera directa a la población de Santiago.

"El deterioro de los servicios públicos no es un hecho aislado de Santiago, sino una tónica generalizada que caracteriza a un gobierno de abandono y de retroceso en la provisión de servicios esenciales en todo el país", expresó el dirigente político.

Otáñez también advirtió sobre la pérdida de prestigio institucional y de capacidad operativa de las entidades responsables de la provisión de estos servicios, lo que, a su juicio, ha impactado negativamente su desempeño y la calidad de la atención ofrecida a la ciudadanía.

En ese mismo orden, el integrante de la organización política criticó la deficiente intervención de las vías públicas en la provincia durante los últimos años, señalando que la falta de planificación y mantenimiento adecuado ha deteriorado la infraestructura vial de esta.

Detalles del proceso de juramentaciones y encuentros institucionales

Además, Otáñez indicó que existe una pérdida de prestigio institucional y de capacidad empresarial de las entidades responsables de la provisión de estos servicios, así como una intervención deficiente de las vías públicas en la ciudad en los últimos años.

Las declaraciones de Otáñez fueron ofrecidas durante el anuncio de la jornada de juramentaciones y encuentros institucionales y sociales que encabezará el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, como parte del proceso de fortalecimiento y expansión territorial de la organización política en Santiago.

De acuerdo con lo informado por el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo y miembro de su Dirección Política, Demóstenes Martínez, las actividades se desarrollarán del viernes 6 al domingo 8 de febrero e incluirán actos de juramentación de nuevos dirigentes y militantes en los municipios y distritos municipales de Licey, Las Palomas, Baitoa, Santiago Oeste y Jacagua.

La agenda culminará el domingo con una juramentación masiva en el techado de la avenida Las Carreras, donde se integrarán nuevos miembros y dirigentes de las circunscripciones 1 y 3, en un acto proyectado como multitudinario y de alto impacto político.

El programa de actividades también contempla encuentros con sectores productivos y sociales de la provincia, incluyendo una reunión con más de 60 instituciones y empresas de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).

Martínez destacó que las actividades anunciadas contarán con la participación de cientos de personas, incluyendo una significativa representación de jóvenes y mujeres.